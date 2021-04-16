Эротичная Alyona Alyona

В новом фотосравнении Alyona Alyona показала, как повторила позу Азалии Бэнкс. На снимке она лежит в мужской белой рубашке, нюдовом нижнем белье и леопардовых ботинках. Если Азалия на фото лежала на красном диване с подушками, то украинская артистка "нежилась" в леопардовых простынях.

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Alyona Alyona повторила фото Азалии Бэнкс / Фото из инстаграма Alyona Alyona

В подписи к фото она рассказала, что ее спросили относительно дня рождения франковской 18-летней блогерши Юлии Вербинец. Недавно она сыграла праздник за 120 тысяч долларов (3,3 миллиона долларов) и спровоцировала немало разговоров в сети. Alyona Alyona убеждена, что если человек заработал эти средства сам, то он никому ничего не должен.

Когда начинают считать чужие деньги, шик и достаток – я слышу шум!... Кто-то подписан на людей с высоким достатком, чтобы мотивироваться и вдохновляться. А кто-то – чтобы считать их состояние и упрекать их за большие доходы,

– отметила рэперша.

Звезда подчеркнула, что ее мнение не касается заработков политиков. Она понимает, что кто-то, возможно, использовал бы эти средства по-другому, но это не ее дело, как и не дело тех, кто осуждает или завидует.

К слову, провокационное фото Alyona Alyona, где она пародировала снимок американской артистки Lizzo в украинском флаге, полностью обнажившись, теперь исчезло с ее инстаграм-страницы. Похоже, возмущение украинцев и оправдания рэперши заставили команду артистки убрать фото из сети.

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Кого еще спародировала "голыми" снимками рэперша?