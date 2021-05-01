Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona дала интервью о горячих деталях своей жизни. По мнению звезды, все женщины лгут об оргазме до определенного возраста, чтобы не обижать своего партнера.

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Alyona Alyona об опыте в сексе

Реперша призналась, что, как и все женщины, также лгала, что у нее был оргазм: "И с мужем тоже было: "Ой, было хорошо!" Ну не хотелось обижать, это правда. Я знаю, что многих это ранит", – призналась Alyona Alyona.

Звезда добавила, что когда ты обманываешь партнера, то не можешь быть искренним с самим собой. Поскольку тогда не можешь получить удовольствие. Поскольку Alyona Alyona осознала, что хочет кайфа в постели, то перестала внушать себе ложные мысли о том, что совсем не нравится.

Исполнительница рассказала, что в таком случае стоит много говорить с партнером о близости и чему стоит отдавать предпочтение во время процесса.

"Тропинку эту прорисовать. И указывать! Говорить не только "вот мне нравится", а говорить во время секса: "эй, а сделай вот так". И я поняла, что если ты чего-то хочешь, то пока ты не скажешь об этом, никто тебя не поймет. Полунамеком вообще никто не понимает! Или говори, или еще лучше – покажи. Можешь показать сначала сама, а человек потом воссоздаст, где там эрогенная зона, и где нужно нажать, или поцеловать", – поделилась певица.

Alyona Alyona отметила, что больше она не врет ни партнеру, ни себе. Однако она не занимается сексом только ради оргазма.

Я могу заниматься сексом без оргазма, для меня это нормально. Я ловлю кайф от всего этого процесса,

– поделилась реперша.

Alyona Alyona об интиме в своей жизни: смотрите видео онлайн 18+