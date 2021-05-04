Пышнотелая артистка и дальше поражает фотопародиями на мировых знаменитостей. Для нового смелого кадра Alyona Alyona подобрала одну из самых откровенных фотографий Cardi B. Как и рэп-дива, она разделась и сфотографировалась топлес, засветив в кадре пышный бюст.

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Реперша позировала с высунутым языком и с вызывающей прической. На голове была целая конструкция из использованных жестяных банок, которые служили как бигуди. Стилисты позаботились о том, чтобы у Alyona Alyona был не хуже макияж, чем у Cardi B. Они накрасили губы яркой помадой, а глаза – розовыми тенями.

Alyona Alyona топлес / Фото из инстаграма реперши

Cardi B топлес / Фото с инстаграма реперши

"Когда людей определяют по знаку зодиака, я слышу шум", – написала реперша.

Она добавила, что ее зодиакальный знак – Близнецы. В книгах пишут, что "завоевать сердце этой непредсказуемой красавицы" удастся лишь изобретательным мужчинам с хорошей фантазией. Однако сама Alyona Alyona заявила, что бойфренд покорил ее простотой и чувством юмора. К слову, по знаку зодиака он Дева.