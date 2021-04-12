Украинская рэперша Alyona Alyona продвигает новый альбом Galas довольно необычным способом. Звезда создает пародийные сексуальные фото мировых знаменитостей. Она воссоздала образ Рианны в дерзком леопардовом комбинезоне.

В личном профиле Alyona Alyona опубликовала новый кадр. На нем артистка подобно американской коллеге Рианне позировала в леопардовом наряде. Если R&B-дива надела полупрозрачный комбинезон, то украинка – обтягивающие лосины и теплое худи.

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Образ она довершила шубой и подобрала черные босоножки на невысоких каблуках. Реперша даже распустила длинные волосы и накрасила губы ярко-красной помадой, что делает крайне редко. Правда, она подобрала не идентичную локацию для фото. Если Рианна позировала на роскошном белом диване, то пышнотелая артистка – на скамейке в одном из киевских дворов.

"Когда говорят, что улица – это второй дом, я слышу шум", – написала Alyona Alyona.



Alyona Alyona и Рианна / Фото Instagram / @alyona.alyona.official

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