Alyona Alyona повторила сексуальное фото Рианны в леопардовом комбинезоне
Украинская рэперша Alyona Alyona продвигает новый альбом Galas довольно необычным способом. Звезда создает пародийные сексуальные фото мировых знаменитостей. Она воссоздала образ Рианны в дерзком леопардовом комбинезоне.
Источник:инстаграм Alyona Alyona
В личном профиле Alyona Alyona опубликовала новый кадр. На нем артистка подобно американской коллеге Рианне позировала в леопардовом наряде. Если R&B-дива надела полупрозрачный комбинезон, то украинка – обтягивающие лосины и теплое худи.
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Образ она довершила шубой и подобрала черные босоножки на невысоких каблуках. Реперша даже распустила длинные волосы и накрасила губы ярко-красной помадой, что делает крайне редко. Правда, она подобрала не идентичную локацию для фото. Если Рианна позировала на роскошном белом диване, то пышнотелая артистка – на скамейке в одном из киевских дворов.
"Когда говорят, что улица – это второй дом, я слышу шум", – написала Alyona Alyona.
Alyona Alyona и Рианна / Фото Instagram / @alyona.alyona.official
Предыдущие пародийные фото Alyona Alyona
- Первой реперша спародировала соблазнительную Надю Дорофееву. Она повторила ее фото топлес, прикрыв большие обнаженные груди газетой "Сельские вести".
- Второй певица скопировала Бейонсе, которая позировала в облегающем мини-платье на тонких бретелях.
- Далее Alyona Alyona воссоздала кадр Майли Сайрус, представ в кадре в одних джинсах. Обнаженную грудь она скрыла за половинками грейпфрутов.
- Пародия на фото Lizzo разгневала фанов звезды. Пользователей возмутило то, что рэперша прикрыла голое тело украинским флагом. Сама же Alyona Alyona отреагировала на критику скандального кадра и заявила, что "не хотела ничьи чувства обидеть".
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