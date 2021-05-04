Пишнотіла артистка й далі вражає фотопародіями на світових знаменитостей. Для нового сміливого кадру Alyona Alyona підібрала одну з найвідвертіших світлин Cardi B. Як і реп-діва, вона роздяглася і сфотографувалася топлес, засвітивши в кадрі пишний бюст.

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Реперка позувала з висунутим язиком і з зухвалою зачіскою. На її голові була ціла конструкція з використаних жерстяних банок, які слугували як бігуді. Стилісти подбали про те, щоб в Alyona Alyona був не гірший макіяж, ніж у Cardi B. Вони нафарбували губи яскравою помадою, а очі – рожевими тінями.

Alyona Alyona топлес / Фото з інстаграму реперки

Cardi B топлес / Фото з інстаграму реперки

"Коли людей визначають по знаку зодіаку, я чую галас", – написала реперка.

Вона додала, що її зодіакальний знак – Близнюки. У книжках пишуть, що "завоювати серце цієї непередбачуваної красуні" вдасться лише винахідливим чоловікам з гарною фантазією. Однак сама Alyona Alyona заявила, що бойфренд підкорив її простотою і почуттям гумору. До слова, за знаком зодіаку він Діва.