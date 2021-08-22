SLAVIA прокомментировала слухи о воссоединении с Дзидзьо

Украинская певица SLAVIA и артист Дзидзьо недавно спровоцировали слухи о воссоединении. Женщина призналась, что получает сообщения с обвинениями. SLAVIA пообещала, что скоро расскажет о том, что произошло на самом деле.

Недавно украинский артист Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) показал новую квартиру в Киеве. После этого его бывшая жена SLAVIA (Ярослава Хома) засветилась в его апартаментах, чем спровоцировала слухи о воссоединении.

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SLAVIA прокомментировала слухи о примирении с Дзидзьо

Певица призналась, что в сети начала появляться информация о том, что ее развод с мужем – просто пиар-ход. Пользователи начали выдвигать различные предположения относительно того, почему SLAVIA появилась в квартире бывшего. Некоторые даже обвиняют пару в том, что ради популярности они создают фейки.

Но однозначно ответить на комментарии поклонников SLAVIA так и не смогла. Она поделилась, что сейчас занимается многими проблемами, которые беспокоят ее в разных сферах жизни. Ярослава подчеркнула, что не имеет времени для сообщений и объяснений, но пообещала все объяснить позже.



SLAVIA / Фото из инстаграма SLAVIA

Воссоединение Дзидзьо и SLAVIA: что известно

Неделю назад артист опубликовал фото, на котором похвастался новой квартирой в Киеве. Роскошные апартаменты с видом на озеро и живописную природу, с панорамными окнами и террасой стоили Дзидзьо более миллиона гривен.

Под заметкой исполнителя SLAVIA написала: "Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Михаил, что осуществил мою мечту". Дзидзьо ответил, что его бывшей "это место очень идет". Этот комментарий изрядно озадачил сеть.

Несколькими днями после того SLAVIA показала, как отдыхала на пляже у озера, что вблизи новой квартиры Дзидзьо.

Мнения фанов разные – одни считают, что так артисты поделили имущество. Квартиру бизнес-класса Дзидзьо, возможно, отдал SLAVIA. Хотя его сообщение свидетельствует о том, что все-таки он для себя выбирал, где поселиться. Другие убеждены, что пара снова вместе, а развод был или ошибкой или обманом.

Важно отметить, что после новости о разрыве брака SLAVIA часто рассказывала о сложных отношениях с певцом, его возможных изменах. Тогда как сам Дзидзьо намекнул, что его бывшая жена лжет.

Текст публикации SLAVIA

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