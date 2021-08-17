Не успел Дзидзьо показать новую квартиру в жилом комплексе бизнес-класса, как там заметили его экс-жену Ярославу Хому, известную публике под псевдонимом SLAVIA. Она засветилась у озера, на которое выходят окна роскошных апартаментов артиста.

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Вместе с друзьями певица отдыхала на песчаном пляже – загорала в купальнике, пила коктейли с канапе и фруктами, каталась на сапборде, который попробовала впервые. Как ни странно, Дзидзьо с ними не было.

"Мастер-класс по катанию на сапах в Park Lake City. Впервые попробовала сапбординг. Главное – держать равновесие, и все будет. Это мой девиз на все случаи жизни", – подписала SLAVIA.



Экс-жена Дзидзьо / Фото из инстаграма SLAVIA

Примечательно, что в комментарии под заметкой Дзидзьо, которой он объявил о покупке новой квартиры в Киеве, SLAVIA написала: "Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Михаил, что осуществил мою мечту". Певец ответил, что его бывшей "это место очень идет".

Реакция сети

Новое сообщение SLAVIA наделало шума в сети. Внимательные фаны заметили, что она отдыхает в апартаментах экс-мужа, поэтому сразу же предположили, что звезды примирились и съехались:

"Это же новое жилье Михаила";

"Получается, что развод – это фейк";

"Славия, комментируйте что-то на счет примирения с Дзидзьо. Поймите, многие заняли вашу позицию, нам интересно. Мир то мир, но если это пиар-ходы – капец".

Другие же убеждены, что после развода звезды поделили имущество и новую квартиру бизнес-класса Дзидзьо отдал SLAVIA: "Какое примирение, это раздел имущества", "Скорее всего, так разделили имущество".

Правда, из статьи певца очевидно, что роскошные апартаменты он подбирал для своей комфортной жизни в Киеве. "Я купил очень красивую квартиру, из окон которой открывается вода, горы и мой любимый закат. Когда искал, то перебрал много вариантов, хотел совместить работать в Киеве и жить среди природы", – писал Дзидзьо.

В примирение Дзидзьо со SLAVIA действительно сложно поверить, ведь певица обширно рассказывала, каким равнодушным он был последние месяцы супружеской жизни. Тогда как артист намекал на ложь экс-жены, а его коллега Оля Цибульская откровенно заявляла об угрозах со стороны Ярославы Хомы, ее родных и подруг.