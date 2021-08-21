Катя Осадчая и Юрий Горбунов присоединились к числу украинских семей, которые стали родителями летом 2021 года. Для супругов это уже второй общий сын, которому они невероятно рады.

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Через 2 дня после родов, 21 августа, телеведущая вернулась домой вместе с новорожденным сыном. Юрий Горбунов снова устроил любимой жене и сыну сюрприз – украсил двор дома разноцветными шариками.

Мы дома! Юрий Горбунов, ты выдумщик. Спасибо, что не устаешь делать сюрпризы,

– поделилась звезда.

Катя Осадчая сфотографировалась перед воротами дома, держа на руках малыша. Она позировала перед объективом в белом воздушном платье и черно-белых эспадрильях.



Катя Осадчая с сыном / Фото с инстаграма Кати Осадчей

Юрий Горбунов в своем инстаграме также распространил фото с Катей Осадчей и новорожденным сыном, который лежал в коляске. На этой фотографии изображен теперь старший сын супругов – Иван.

"Банда собралась", – написал шоумен.



Катя Осадчая с сынами / Фото с инстаграма Кати Осадчей

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