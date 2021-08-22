Недавно украинский артист Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) показал новую квартиру в Киеве. После этого его бывшая жена SLAVIA (Ярослава Хома) засветилась в его апартаментах, чем спровоцировала слухи о воссоединении.
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SLAVIA прокомментировала слухи о примирении с Дзидзьо
Певица призналась, что в сети начала появляться информация о том, что ее развод с мужем – просто пиар-ход. Пользователи начали выдвигать различные предположения относительно того, почему SLAVIA появилась в квартире бывшего. Некоторые даже обвиняют пару в том, что ради популярности они создают фейки.
Но однозначно ответить на комментарии поклонников SLAVIA так и не смогла. Она поделилась, что сейчас занимается многими проблемами, которые беспокоят ее в разных сферах жизни. Ярослава подчеркнула, что не имеет времени для сообщений и объяснений, но пообещала все объяснить позже.
SLAVIA / Фото из инстаграма SLAVIA
Воссоединение Дзидзьо и SLAVIA: что известно
- Неделю назад артист опубликовал фото, на котором похвастался новой квартирой в Киеве. Роскошные апартаменты с видом на озеро и живописную природу, с панорамными окнами и террасой стоили Дзидзьо более миллиона гривен.
- Под заметкой исполнителя SLAVIA написала: "Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Михаил, что осуществил мою мечту". Дзидзьо ответил, что его бывшей "это место очень идет". Этот комментарий изрядно озадачил сеть.
- Несколькими днями после того SLAVIA показала, как отдыхала на пляже у озера, что вблизи новой квартиры Дзидзьо.
- Мнения фанов разные – одни считают, что так артисты поделили имущество. Квартиру бизнес-класса Дзидзьо, возможно, отдал SLAVIA. Хотя его сообщение свидетельствует о том, что все-таки он для себя выбирал, где поселиться. Другие убеждены, что пара снова вместе, а развод был или ошибкой или обманом.
- Важно отметить, что после новости о разрыве брака SLAVIA часто рассказывала о сложных отношениях с певцом, его возможных изменах. Тогда как сам Дзидзьо намекнул, что его бывшая жена лжет.
Текст публикации SLAVIA
После того, как Михаил заинтриговал новым жильем, появились слухи о том, что наш развод это фейк, пиар-ход ради популярности и славы…
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