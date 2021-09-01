В отличие от звездных первоклассников, сын Ксении Мишиной неохотно шел в школу после летних каникул. Более того, актриса тоже не очень радуется его возвращению к обучению, ведь теперь ежедневно по будням будет возить Платона на уроки.

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За новые обязанности знаменитость взялась сразу 1 сентября. Как и полагается родителям, героиня "Холостячки" посетила День знаний в киевской школе, где учится ее первенец. На празднике она показала образ, в котором смело могла выйти на красную дорожку.

Образ Ксении Мишиной на школьной линейке сына

Актриса попыталась соблюсти официальный дресс-код. Так, Мишина надела стильный черный костюм – удлиненный жакет и брюки палаццо с высокой талией, которые довершила поясом от Louis Vuitton. Под аутфит total black она подобрала босоножки на каблуках.

Даже на школьной линейке Ксения Мишина не утратила возможность похвастаться роскошной фигурой. Вместо рубашки звезда надела короткий топ, который обнажил живот. Очевидно, все внимание на празднике первого звонка было приковано к звездной мамочке.



Ксения Мишина на школьной линейке сына / Фото с инстаграма "Холостячки"

Заметим, сын Ксении Мишиной провел яркое лето: