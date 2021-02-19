Герой 9 сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк вместе с беременной девушкой Дашей Хлыстун отдыхает в Египте. Пара сфотографировалась на фоне моря и покорила поклонников трогательным кадром.

С тех пор как модель забеременела от "Холостяка", влюбленные все чаще демонстрируют отношения в личных профилях в социальных сетях. Более недели они отдыхают в 5-звездочном отеле в Египте. Максим Михайлюк показал, как они с Дашей развлекаются на курорте.

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Фото Макса Михайлюка с беременной возлюбленной

Пара устроила романтическую съемку на фоне Красного моря. Герой "Холостяка" позировал в полосатых пляжных шортах, показав торс и мускулистое загорелое тело. Образ он довершил лишь солнцезащитными очками.

Зато избранница Максима предстала в легком мини-платье белого цвета и с красным воздушным шариком в форме сердца. Наряд с глубоким декольте и рюшами подчеркнул беременный живот девушки. Волосы она распустила, а лицо оставила без косметики. Стоит добавить, что во время беременности модель позволяет себе все. За несколько месяцев она поправилась на 15 килограммов. Девушка призналась, что сейчас находится в своем самом большом весе – 67,4 килограмма.

В своем профиле в инстаграм Даша Хлыстун также опубликовала фото на фоне моря и трогательно написала: "Будущие родители".

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Добавим, несколько дней назад избранница Макса Михайлюка Даша Хлыстун рассекретила пол первенца. Модель призналась, что у них родится девочка.