Главный герой 10 сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк вскоре впервые станет отцом. Его девушка, модель Даша Хлистун, беременна первенцем. Любимая пилота рассказала, когда он узнал о ее беременности, то был очень счастливым.

Новость о том, что Максим Михайлюк и его избранница Даша Хлистун вскоре станут родителями, взбудоражила сеть. Поклонники проекта "Холостяк" следят за подробностями из жизни пары, активно обсуждают их в сети. Девушка решила рассказать, как она и Максим узнали о беременности.

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Как Максим Михайлюк узнал о беременности любимой

Даша поделилась, что однажды решила сделать тест для того, чтобы убедиться, что не беременна. Сначала она увидела одну полоску. Тогда без каких-либо сомнений отложила тест и начала мыть руки. Но уже через несколько минут появилась смутная вторая полоска.

Это настолько смешанные эмоции, не хватит слов, чтобы описать то, что я почувствовала в тот момент,

– призналась Хлистун.

Позже модель стала думать, как об этом рассказать Максиму. Она распланировала себе этот момент, даже хотела снять его реакцию на видео, однако сама себя рассекретила.

В тот вечер Макс как раз пригласил меня на ужин. Здесь я "спалилась". Было трудно не заметить мое состояние. Я старалась меньше разговаривать, потому что боялась проговориться,

– поделилась девушка.

Даша рассказала любимому, что утром ей нужно пойти в лабораторию, чтобы сделать анализ крови. Он сразу же поинтересовался зачем, а девушка ответила: "Просто решила проверить". Тогда Максим все понял и спросил Дашу, не беременна ли она.

Вы бы видели его глаза. Он точно ждал положительного ответа. Конечно, я сказала правду. Меня от радости он чуть не задушил. Я даже не ожидала такой реакции. В отличие от меня он не был шокирован. С этого времени началась уже немного другая история наших отношений,

– призналась Хлистун.