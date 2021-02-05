Герой 10 сезона шоу "Холостяк" пилот Максим Михайлюк объявил, что его девушка Даша Хлистун беременна первенцем. Влюбленные опубликовали первые милые фото, на которых модель показала беременный животик.

Роман пары длится менее года. Однако уже вскоре у них родится ребенок. Макс Михайлюк и перспективная украинская модель Даша Хлистун впервые станут родителями.

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Каждый день – это еще один день, ближе к встрече с другой любовью моей жизни,

– написал пилот.

Влюбленные снялись в романтической и откровенной фотосессии. Перед камерой Даша Хлистун появилась в широких светлых джинсах и черном топе на тонких бретелях. Красавица обнажила заметно округлившийся живот. Зато "Холостяк" Макс Михайлюк позировал в джинсах и с обнаженным торсом. Он нежно целовал любимую в живот и прислушивался к движениям будущего малыша.

Съемка состоялась в большом просторном, однако недостроенном имении. Можно предположить, что это новый дом пары, в который они планируют переехать перед рождением первенца.

"Пришло время поделиться с вами сокровенным", – прокомментировала трогательные кадры Даша Хлистун на личной странице в инстаграме.



Макс Михайлюк с беременной возлюбленной / Фото Instagram / @ flymax305



​Макс Михайлюк с беременной возлюбленной / Фото Instagram / @ flymax305



Макс Михайлюк с беременной возлюбленной / Фото Instagram / @dasha_khlystun_

Что известно о романе Максима Михайлюка с Дашей Хлистун

Об отношениях пилота с моделью узнали еще в июле прошлого года вскоре после выхода в эфир финального эпизода шоу "Холостяк". Вместе их заметили на пляже клуба Ibiza Beach Club в Одессе. Незадолго до совместного отпуска в родном городе мужчины пара отдыхала на курорте под Киевом вместе с ведущим проекта Григорием Решетником и его женой Кристиной.

Знаменитости пытались скрывать отношения от публики и прессы, однако после слухов в сети все чаще публиковали совместные фото. Впоследствии выяснилось, что Макс и Даша познакомились в инстаграме. Во время первого свидания мужчина встретил девушку на вокзале, накормил и подвез до отеля.

За считанные месяцы они съехались и называли друг друга мужем и женой. Однако в ноябре 2020 года Даша Хлистун призналась, что о свадьбе они пока не думают и жениться не собираются.