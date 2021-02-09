Главный герой 10 сезона проекта "Холостяк" Максим Михайлюк, вероятно, женился на беременной возлюбленной, модели Даше Хлыстун. Об этом девушка намекнула многотысячной аудитории поклонников.

На днях Максим и Даша сообщили, что ожидают рождения первенца. Влюбленные не скрывают своего счастья и отмечают, что начался новый этап в их отношениях.

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Даша Хлыстун о бракосочетании с Максимом Михайлюком

Модель отвечала на вопросы подписчиков, большинство из которых касались беременности и отношений с пилотом Михайлюком. Поклонникам интересно узнавать новые подробности из жизни пара, к которой теперь приковано особое внимание.

Среди вопросов, которые задавали Хлыстун, чаще всего был пол ребенка, срок беременности и свадьба с Максимом. Даша отметила, что пока не будет отвечать, поскольку вскоре вместе с любимым расскажет все, а свадьбу поклонники смогут даже увидеть.

Однако в одной из инстаграм-сторис девушка намекнула, что она и Максим уже женаты: "Я и Макс уже жена и муж". Ранее она говорила, что иногда называет Михайлюка мужем, а он ее – женой. Похоже, что теперь пара решила все-таки узаконить свои отношения и уже задумывается над громкой свадьбой.



Даша Хлыстун ответила на вопросы фанов / Фото из инстаграм-сторис Даши Хлыстун

Что известно об отношениях Максима Михайлюка и Даши Хлыстун

О романе пилота со знаменитой моделью стало известно в июле 2020 года. Тогда их вместе заметили на пляже одесского клуба Ibiza Beach Club. Это был совместный отпуск влюбленных, а незадолго до этого они отдыхали вместе с Григорием Решетником и его женой в одном из комплексов отдыха под Киевом.

Пара пыталась скрывать отношения от общественности, однако после слухов в прессе в социальных сетях появлялось все больше совместных фото. Влюбленные живут вместе и готовятся к рождению общего ребенка.