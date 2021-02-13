Уже больше недели зрители реалити-шоу "Холостяк" обсуждают беременность девушки Макса Михайлюка. Модель Даша Хлистун призналась, что сейчас не отказывает себе в еде, поэтому поправилась уже на 15 килограммов.

После объявления о грядущем пополнении Максим Михайлюк с избранницей Дашей Хлистун бежали за границу на солнечный курорт. На отдыхе девушка удовлетворяет любопытство фолловеров и с каждым днем ​​раскрывает все больше подробностей об отношениях с героем "Холостяка" и своей беременности.

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На сколько килограммов поправилась беременная девушка Макса Михайлюка

Сейчас Даша Хлистун не рассекречивает, на каком месяце беременности находится. Однако девушка призналась, что уже успела набрать аж 15 лишних килограммов.

Дело в том, что ранее модель строго контролировала свой рацион и отказывалась от мучных изделий и сладкого, однако теперь позволяет себе все. Да, в инстаграм-сторис избранница Макса Михайлюка призналась, что сейчас весит 67,4 килограмма. Это наибольший вес девушки.

"Из любимого сейчас – есть и спать. Как выяснилось, это было у многих. Видимо, организм действительно требует такую ​​подзарядку. Я до беременности вообще не ела мучное и столько сладкого. Сейчас за булочку с шоколадом готова руку откусить. Поэтому и надбавка в весе уже плюс 15", – поделилась Даша Хлистун.

Что известно о беременности Даши Хлистун: