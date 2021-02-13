Беременная девушка Макса Михайлюка рассекретила свой вес: на сколько поправилась модель
Уже больше недели зрители реалити-шоу "Холостяк" обсуждают беременность девушки Макса Михайлюка. Модель Даша Хлистун призналась, что сейчас не отказывает себе в еде, поэтому поправилась уже на 15 килограммов.
Источник:инстаграм Даши Хлистун
После объявления о грядущем пополнении Максим Михайлюк с избранницей Дашей Хлистун бежали за границу на солнечный курорт. На отдыхе девушка удовлетворяет любопытство фолловеров и с каждым днем раскрывает все больше подробностей об отношениях с героем "Холостяка" и своей беременности.
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На сколько килограммов поправилась беременная девушка Макса Михайлюка
Сейчас Даша Хлистун не рассекречивает, на каком месяце беременности находится. Однако девушка призналась, что уже успела набрать аж 15 лишних килограммов.
Дело в том, что ранее модель строго контролировала свой рацион и отказывалась от мучных изделий и сладкого, однако теперь позволяет себе все. Да, в инстаграм-сторис избранница Макса Михайлюка призналась, что сейчас весит 67,4 килограмма. Это наибольший вес девушки.
"Из любимого сейчас – есть и спать. Как выяснилось, это было у многих. Видимо, организм действительно требует такую подзарядку. Я до беременности вообще не ела мучное и столько сладкого. Сейчас за булочку с шоколадом готова руку откусить. Поэтому и надбавка в весе уже плюс 15", – поделилась Даша Хлистун.
Что известно о беременности Даши Хлистун:
- 5 февраля герой 9 сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк поделился первыми фото с беременной возлюбленной и объявил, что вскоре впервые станет отцом.
- Вскоре девушка пилота модель Даша Хлистун рассказала, как узнала о беременности и как сообщила об этом Максу Михайлюку. Девушка не стала скрывать, что была шокирована, когда увидела две полоски на тесте на беременность, а "Холостяк" был на седьмом небе от счастья.
- Еще за несколько дней беременная избранница Макса Михайлюка намекнула, что они уже успели пожениться и стали мужем и женой.
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