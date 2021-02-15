Беременная девушка "Холостяка" Макса Михайлюка, модель Даша Хлыстун рассекретила пол первенца. Лаконичной заметкой она сообщила, что у пары родится девочка.

Беременность девушки героя "Холостяка-10" изрядно взбудоражила сеть. Даша Хлыстун каждый раз больше рассказывает об особом состоянии и делится сокровенным. На днях она сообщила, что у пары родится девочка.

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Даша Хлыстун раскрыла пол первенца

Девушка Макса Михайлюка поделилась милым фото с подписчиками. Она позировала перед зеркалом в комнате отеля и сделала селфи. Даша Хлыстун предстала в длинном бело-коричневом платье с рюшами и принтом. Наряд удачно подчеркнул немалый животик девушки.

Даша позировала с мокрыми волосами и полностью без макияжа, щеголяя натуральной красотой. Вероятно, она недавно вышла из душа.

Милое фото она подписала очень лаконично:"Девочки идут кушать". Именно так модель решила рассекретить пол первого ребенка. У поклонников остались сомнения, поэтому один из них решил переспросить в комментариях, действительно ли у Даши и Макса родится дочь. Модель подтвердила это.



Даша Хлыстун / Фото из инстаграма Даши Хлыстун

Беременность Даши Хлыстун: что об этом известно