Беременная девушка Макса Михайлюка раскрыла пол первенца
Беременная девушка "Холостяка" Макса Михайлюка, модель Даша Хлыстун рассекретила пол первенца. Лаконичной заметкой она сообщила, что у пары родится девочка.
Источник:инстаграм Даши Хлыстун
Беременность девушки героя "Холостяка-10" изрядно взбудоражила сеть. Даша Хлыстун каждый раз больше рассказывает об особом состоянии и делится сокровенным. На днях она сообщила, что у пары родится девочка.
Не пропустите Принц Гарри и Меган Маркл второй раз станут родителями, – СМИ
Даша Хлыстун раскрыла пол первенца
Девушка Макса Михайлюка поделилась милым фото с подписчиками. Она позировала перед зеркалом в комнате отеля и сделала селфи. Даша Хлыстун предстала в длинном бело-коричневом платье с рюшами и принтом. Наряд удачно подчеркнул немалый животик девушки.
Даша позировала с мокрыми волосами и полностью без макияжа, щеголяя натуральной красотой. Вероятно, она недавно вышла из душа.
Милое фото она подписала очень лаконично:"Девочки идут кушать". Именно так модель решила рассекретить пол первого ребенка. У поклонников остались сомнения, поэтому один из них решил переспросить в комментариях, действительно ли у Даши и Макса родится дочь. Модель подтвердила это.
Даша Хлыстун / Фото из инстаграма Даши Хлыстун
Беременность Даши Хлыстун: что об этом известно
- 10 дней назад, 5 февраля, "Холостяк" Макс Михайлюк взбудоражил сеть новостью о том, что он вскоре станет отцом. Его девушка Даша Хлыстун – беременна первенцем.
- Впоследствии модель поделилась, как узнала о своей беременности и рассказала об этом пилоту. Девушка призналась, что была шокирована, а вот Макс был на седьмом небе от счастья.
- Даша также рассказала, что поженилась с Максом Михайлюком. Поэтому сейчас они муж и жена.
- Даша Хлыстун не рассекречивает, на каком сроке находится. Однако призналась, что поправилась уже на 15 килограммов.
Поделиться новостью