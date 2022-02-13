Скандал на Нацотборе: может ли Alina Pash представлять Украину на Евровидении-2022

Украинская певица Alina Pash победила на Нацотборе на Евровидение-2022, однако вокруг этого разгорелся скандал. Артистку обвиняют в незаконном посещении Крыма, гастролях в России.

Теперь оказалось, что Alina Pash есть в базе "Миротворец". 24 канал попытался разобраться, вправе ли эта исполнительница быть представительницей Украины на песенном конкурсе.

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Alina Pash незаконно посещала Крым

В 2015 году артистка выступала на свадьбе украинской девушки в Крыму. В интервью Кате Осадчей Алина рассказывала, что летала туда из Москвы. Якобы "не могла корректировать этот момент и была бессильна". Перед финалом Нацотбора фанаты конкурса вспомнили это визит. Тогда Алина назвала скандал "заказухой" и рассказала новые детали поездки.

Певица заявила, что не летала на оккупированный полуостров, а ехала туда на автобусе из Украины. В Москве Паш тоже была, но это произошло во время пересадки, когда летела из Стамбула.

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В 2015 году на странице Паш в фейсбуке было сообщение, которое подтвердило, что она была на территории оккупированного Крыма. В геолокации она отметила, что находится в Ялте, также заявила, что "не любит пересадки в Москве" и пожаловалась на российские авиалинии. Теперь говорит, что не знала, что станет столь популярной певицей и ей это будут вспоминать.

Alina Pash была в оккупированном Крыму / Скриншот из фейсбука артистки

Поклонники не могут понять, где в этих словах правда. Похоже, что сама Алина запуталась и никак не может определиться: летала в Крым или ездила автобусом.

Гастроли в России с проектом Delicious Ladies

Согласно официальным правилам Евровидения, участник, выступавший в Крыму или России после оккупации, не имеет права участвовать в Национальном отборе. Но для Alina Pash это правило почему-то не действует и Суспільне якобы не имеет доказательств нарушения.

Артистка была в составе группы Delicious Ladies, у которой были гастроли по российским городам в 2013 – 2014 годах. То, что Алина поет в этой группе, она сама подтвердила в одном из интервью, которое давала в 2013 году. К тому времени российская агрессия против Украины только набирала обороты, был Майдан, однако Паш не отказывалась от выступлений в России. К примеру, в новогоднюю ночь развлекала гостей одного из заведений Воронежа.

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Пока невозможно подсчитать, сколько раз Алина выступала в стране-агрессоре после начала войны, однако точно можно утверждать, что концерты в России у нее были. Хотя сама исполнительница это отрицает и подчеркивает, что все поездки в Крым и Россию были частными.

Афиши концертов Alina Pash в России / Фото "Буквы"

Фото с Красной площади

В 2017 году на личной странице в инстаграме Алина опубликовала фото, сделанное на Красной площади в Москве. Тогда она обозначила автора фотографии, а затем отредактировала подпись. Теперь под этим фото можно увидеть текст: Kyiv, а не Kiev. Сейчас Паш объясняет, что это был "пранк". По ее словам, бесит то, что название столицы Украины пишут неправильно. Однако слова Алины на этот счет вызывают сомнения.

Люди не поняли пранк. Я хотела показать средний палец всей этой системе, показать, как правильно пишется Kyiv, а не Kiev. Если это не выхватили люди, извините, я больше не буду так делать. Пранки я больше не буду делать. Не такая уж я сейчас бунтарка. Я расту, развиваюсь, взрослею, и это нормально,

– сказала Паш в разговоре с Осадчей после Нацотбора.

Alina Pash в Москве / Скриншот с инстаграма артистки

Alina Pash в Москве / Скриншот с инстаграма артистки

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"Чужого не сторонюсь": как Паш сфотографировалась в куртке с триколором

На официальной странице в инстаграме исполнительница публиковала коллаж, на котором изображена в куртке с изображением российского триколора. Подписчик сделал ей замечание и отметил, что это флаг страны-агрессора, на что Алина ответила: "А я и своего научаюсь, и чужого не сторонюсь. А х*ле?"

Примечательно, что во всех сообщениях и комментариях Паш пишет "я" всегда с заглавной буквы, постоянно выражая любовь и уважение к самой себе.

Алина Паш в куртке с триколором / Скриншот с инстаграма певицы

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Выступления на российских фестивалях

Исполнительница должна была выступать на фестивалях в России в 2018 году, однако впоследствии отменила их. BOSCO FRESH FEST проходил в Москве.

Вывод прост: музыке и любви нет места там, где начинается шум, ненависть и непонимание. Теперь так будет лучше для всех. Выступления Alina Pash на фестивалях Bosco Fresh Fest 2018 и "Дикая Мята" отменены,

– прокомментировала певица.

Alina Pash должна была выступать в Москве / Скриншот из фейсбука фестиваля

Alina Pash есть в базе "Миротворец"

10 августа 2019 года Alina Pash внесли в базу "Миротворец". На сайте отмечено, что она сознательно нарушила государственные границы с целью проникновения на территорию оккупированного Крыма. А также принимает участие в попытках легализации захвата Крыма российскими оккупантами.

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Митинг против Alina Pash перед Нацотбором

12 февраля перед Центром культуры и искусства НАУ, где проходил финал Национального отбора на Евровидение-2022, собрался митинг против Alina Pash. Активисты отмечали, что артистка не имеет права представлять Украину в Италии и скандировали "Ганьба Алине Паш" и "Честный выбор".