Объявление результатов голосования вызвало возмущение среди зрителей и финалистов, поскольку ведущий несколько раз перепутал баллы, а турнирная таблица не освещалась на экране. Но прогнозы букмекеров оказались правдивыми, и в финале Нацотбора победила Alina Pash.
Важно Самобытная Alina Pash победила в Национальном отборе-2022
Артистка спела в прямом эфире трек "Тіні забутих предків", за который жюри отдали ей 8 баллов, а зрители – 7.
Alina Pash в финале Нацотбора на Евровидение-2022: смотрите видео онлайн
Какое место Alina Pash может занять на Евровидении-2022
Сразу после оглашения представителя Украины букмекеры обновили свои прогнозы. Согласно их предположениям, Alina Pash может занять в Турине 2 место. Победу в этом году снова прогнозируют Италии, а третье – Швеции.
Прогнозы букмекеров Евровидение-2022 / Фото из инстаграммы Евровидения
Финал Нацотбора на Евровидение-2022: главное
- Согласно результатам зрительского и судейского голосований, победу в Нацотборе одержала Alina Pash. Общий балл артистки – 15.
- Но после оглашения результатов возникли споры. Группа Kalush Orchestra, ставшая победителем по версии зрителей, подозревает "Суспильне" в фальсификации результатов Нацотбора. Член жюри и правления "Суспильного" отмечает, что фальсификация невозможна.
- В сети тоже неоднозначно реагируют на победу Alina Pash.