С отрывом в 1 балл от группы Kalush Orchestra украинская певица Alina Pash получила путевку на Евровидение-2022, которое пройдет в Италии. Звезда прокомментировала победу в Нацотборе.

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Alina Pash о победе

Исполнительница поблагодарила каждого, благодаря кому одержала победу на Национальном отборе. Она отметила, что песня "Тіні забутих предків" нужна не только украинскому народу, но и всему миру.

"Сила предков с нами и мы выстоим, потому что наши корни глубоки и крепки. Мне не изменить прошлое, но я хочу повлиять на будущее. Мне хочется сказать всему миру о нас, о том, что мы многие столетия являемся фронтиром, стеной и часовыми Европы и мира. Что мы одной рукой сеем, строим и растим поколение, а другой защищаем", – поделилась Alina Pash.

Имеем честь и вообще абсолютно все, чтобы и дальше быть независимой, свободной, прогрессивной, со своим мнением, культурой, традициями и вкусом Украиной!

– добавила артистка.

Alina Pash / Фото с инстаграма звезды

Alina Pash о бурной реакции сети

Победа Alina Pash вызвала неоднозначную реакцию пользователей сети. Хотя есть и те, кто поддерживает артистку, у многих создалось впечатление, что ее выигрыш сфальсифицирован и несправедлив.

"Все то, что бушует сейчас вокруг Национального отбора, прокомментирую так: вы мне не враги, так же как и я вам. В такое время нам нужно объединяться, а не искать во мне злую ведьму. На все вопросы, которые беспокоили моих земляков относительно выступлений и путешествий в страну агрессора я уже ответила во многих интервью. Не верьте желтой прессе, распространяющей обо мне недостоверную информацию", – подчеркнула певица.

Заметим, что некоторые активисты были настолько настроены против артистки, что устроили митинг. Они скандировали "Позор Алине Паш" и "Честный выбор".

Текст публикации Alina Pash

Родные, мы это сделали! Мы вместе завоевали честь представлять Украину на Евровидении 2022 года.

Спасибо каждому и каждой, кто верил и проголосовал, почувствовал и понял о чем песня "Тіні Забутих Предків" и как она нужна сейчас для всего украинского народа, для, не боюсь так сказать, но и всего мира, я уверена!

Сила предков с нами и мы выстоим, потому что наши корни глубоки и крепки. Мне не изменить прошлое, но я хочу повлиять на будущее. Мне хочется сказать всему миру о нас, о том, что мы многие столетия являемся фронтиром, стеной и часовыми Европы и мира. Что мы одной рукой сеем, строим и растим поколение, а другой защищаем.

Имеем честь и вообще абсолютно все, чтобы и дальше быть независимой, свободной, прогрессивной, со своим мнением, культурой, традициями и вкусом Украиной!

Все то, что бушует сейчас вокруг Национального отбора, прокомментирую так: вы мне не враги, равно как и я вам. В такое время нам нужно объединяться, а не искать во мне злую ведьму. На все вопросы, которые беспокоили моих земляков по поводу выступлений и путешествий в страну агрессора, я уже ответила во многих интервью. Не верьте желтой прессе, распространяющей обо мне недостоверную информацию.

Я об Украине, я за Украину, я часть Украины.