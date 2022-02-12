Активисты пришли с плакатами в Центр культуры и искусства НАУ. Там через несколько часов состоится финал Национального отбора на Евровидение-2022. Согласно прогнозам букмекеров, победительницей может стать Alina Pash.

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Митинг против Alina Pash

Видео протеста уже распространили в сети. Около 30 активистов выступили против того, чтобы Алина представляла Украину на Евровидении-2022 в Италии. Они скандировали "Позор Алине Паш" и "Честный выбор".

Видео с протеста можно просмотреть по ссылке.

Почему собрался митинг против Alina Pash