Украинская певица Alina Pash стала финалисткой Национального отбора Евровидения-2022. Это вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи вспомнили визит артистки в Москву и оккупированный Крым.

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Alina Pash была в Крыму

Певица действительно была в Москве в 2017 году, а также выступала в оккупированном Крыму в 2015 году на свадьбе "украинской девушки". Последний визит звезда комментировала в интервью Кате Осадчей в 2019 году. Тогда ведущая спросила ее, действительно ли она пересекла границу из России, а значит, нарушила закон Украины.

Насчет того, как мы туда летели, к сожалению, я не могла корректировать этот момент и была бессильна в этом случае. Будучи тогда не такой медийной персоной, я не могла думать о таких последствиях, которые могут потом вылезти,

– ответила Осадчей Alina Pash.

В то же время артистка впоследствии добавляла в фейсбуке, что посещала временно оккупированную территорию не как Alina Pash, а как частное лицо Алина Паш: "За время существования проекта Alina Pash я ни разу не выступала на территории России. С момента выхода первого релиза в 2018 году мы получили десятки предложений, которым я отказала".

"В 2015 году я была на территории Крыма с музыкантами с визитом к родственникам членов команды, у которых была свадьба. Если я нарушила законодательство Украины – готова отвечать по закону, но не готова отвечать перед обществом как артист. Это было за три года до появления проекта Alina Pash, – заявляла нынешняя финалистка Нацотбора".

Alina Pash / Фото с инстаграма Alina Pash

Как на это отреагировало Суспільне

Общественный вещатель прокомментировал все обвинения касательно Alina Pash. Представители заявляют, что не видят нарушений со стороны артистки.

"Видеоинтервью Alina Pash, которое сейчас в сети приводится как доказательство нарушения требований Нацотбора, не содержит никакого факта, который подтверждает нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины. Участница Alina Pash предоставила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса: выступление в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы происходило со стороны Украины", – комментирует Суспільне.

Реакция сети

Пользователи инстаграма по-разному реагируют на решение Суспільного допустить певицу в финал Нацотбора. Большинство раскритиковали звезду и вещателя:

"Чрезвычайно разочарован двойными стандартами Суспільного. Правила четкие, но трактуются в зависимости от личности. НТКУ во всей красе, а не Суспільне";

"Суспільне, открой глаза";

"Надеюсь, это последний нацотбор, который проводит Суспільне, и дальше им будут заниматься более адекватные люди без двойных стандартов, чтобы все было честно, прозрачно и справедливо, а не этот позор, который мы сейчас наблюдаем";

"Какой стыд";

"Разочарование в вашей "слепоте" и завуалированности!";

"Позор Суспільному! Вы намеренно ее пропихаете. Она вам заплатила что ли?";

"Ее же собственные слова – это вообще не доказательство. "Ваши доказательства – не доказательства". Интересно, как именно ее проверили, просто на слово поверили? При том, что есть минимум два несоответствия ее словам, скрин поста, где она пишет о росавиалинии и ее слова на интервью. Это уже какое-то издевательство".

Другие же призывают не ввязывать политику в музыкальный конкурс и поддерживают Alina Pash:

"Прекрасно";

"Вперед к победе";

"Нет политике! Да Евровидению! Люди достаточно! Украина будет представлена ​​на Евровидении в этом году! Алина Паш – это крутое имя в украинской музыке!";

"Очень хорошая новость. Так и знала, что люди раздувают из мухи слона. Алина очень хорошая певица. Самая-самая и настоящая украинка";

"Браво, Суспільне, наконец-то адекватная позиция! Поняли ошибки 2019 года";

"Это здорово. Ура".

Текст публикации Суспільного

Об обвинениях в несоответствии участницы Alina Pash требованиям Нацотбора на Евровидение-2022.

У общественного вещателя нет доказательств нарушения финалисткой Национального отбора на Евровидение-2022 Alina Pash правил отбора. Видеоинтервью Alina Pash, которое сейчас в сети приводится как доказательство нарушения требований Нацотбора, не содержит никакого факта, подтверждающего нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины.

Суспільне вместе с производителем Нацотбора "Френдс О ТВ" проработало анкеты, представленные на участие в Национальном отборе, на их соответствие требованиям, предусмотренным Правилами Национального отбора. Участница Alina Pash предоставила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса: выступление в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы проходило со стороны Украины.

Напомним, Суспільне – не правоохранительный орган, так что проверка фактов нарушения осуществляется исключительно из открытых источников и на основе полученных от участников гарантий. Если у комментаторов есть доказательства обратного — просим предоставить их для подтверждения.