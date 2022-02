На Евровидение-2022 от Украины едет Alina Pash! По результатам голосования она получила наибольшее количество баллов. Кроме победительницы, в шоу приняли участие следующие исполнители: Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY.

Текст песни победительницы Национального отбора Евровидения

Трембіти плачуть за мій вільний народ

Котре століття жиє поміж негод

Племен молитви чули і Перун і Дажбог

Віче формувало код етнічних спільнот

Аби було добре всім вельможим і панам

Боронив із Козаками землю отаман

Моя Батьківщина як дівчина молода

Буде проростати як пшениця золота

Припев:

Гей, вийди доле із води

Визволь моє серденько з біди

Come out from the water destiny

All my sisters (sisters)

All my brothers (brothers)

Give the drop that all we need

Тіні забутих предків моїх і твоїх

В літописах, серцях, очах, крові віків на вік

Shadows of forgotten ancestors a-a-a-a-a

In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever



Imma girl from a small town

My folks, are best described in the writings of Dumas -

One for all, and all for one

Nowadays, Dante would've written The Divine Tragedy

But We need Picasso's dove, it's The Divine Strategy

In my childhood, girls played with toy dolls,

But I wrote these words, here

Coz my favorite toy was a book of Shakespeare

Just like the Brothers Grimm, I'll leave behind a piece of me

Remember your ancestors, but write Your own history

Тіні забутих предків моїх і твоїх

В літописах, серцях, очах, крові віків на вік

Shadows of forgotten ancestors a-a-a-a-a

In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever

Тіні забутих предків моїх і твоїх

В літописах, серцях, очах, крові віків на вік

Shadows of forgotten ancestors a-a-a-a-a

In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever