Три месяца назад Сергей и Снежана Бабкины сделали неожиданное откровение, которое до сих пор обсуждает весь украинский шоу-бизнес. В новом интервью Екатерине Осадчей певец объяснил, что изменял супруге, потому что привык так жить.

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До знакомства со Снежаной он не сдерживал себя ни в чем – ни в алкоголе, ни в женщинах, поэтому не мог остановиться и после женитьбы.

Нужно знать меня и о той жизни, которой я жил до встречи со Снежаной. Тогда был и алкоголизм, все было. Тот демон, который во мне есть, говорил: "Подожди, какой стоп?! Нет! Поехали дальше, мы еще гоним,

– поделился Сергей Бабкин.

Он впервые признался, что изменял Снежане не с фанатками, знакомыми или подругами, а с проститутками! За секс с ними Сергей Бабкин отдавал от 50 до 500 долларов в час. После каждого концерта музыкант сначала выпивал, а потом заказывал проститутку в номер. Пристрастие мужчины к алкоголю и другим женщинам Снежана Бабкина сравнила с наркотиком.

Сергей Бабкин в очередной раз подчеркнул, что решился признаться жене об изменах, потому что знал, что сможет измениться только таким образом. После откровения он рыдал в ванной комнате, а Снежана собирала вещи. Однако остыв, решила остаться в доме мужа, чтобы изменить себя и пространство вокруг.

"Почувствовала, что мне надо дать себе время, и это время должно быть здесь, в нашем общем доме. Мы жили в разных комнатах, и это было очень ценное для меня время, которое перевернуло мою жизнь вверх тормашками", – рассказала Снежана Бабкина.

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