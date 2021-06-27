Три месяца назад Сергей и Снежана Бабкины сделали неожиданное откровение, которое до сих пор обсуждает весь украинский шоу-бизнес. В новом интервью Екатерине Осадчей певец объяснил, что изменял супруге, потому что привык так жить.
Интересно Это была тайна, – Сергей и Снежана Бабкины обвенчались, когда были в браке с другими
До знакомства со Снежаной он не сдерживал себя ни в чем – ни в алкоголе, ни в женщинах, поэтому не мог остановиться и после женитьбы.
Нужно знать меня и о той жизни, которой я жил до встречи со Снежаной. Тогда был и алкоголизм, все было. Тот демон, который во мне есть, говорил: "Подожди, какой стоп?! Нет! Поехали дальше, мы еще гоним,
– поделился Сергей Бабкин.
Он впервые признался, что изменял Снежане не с фанатками, знакомыми или подругами, а с проститутками! За секс с ними Сергей Бабкин отдавал от 50 до 500 долларов в час. После каждого концерта музыкант сначала выпивал, а потом заказывал проститутку в номер. Пристрастие мужчины к алкоголю и другим женщинам Снежана Бабкина сравнила с наркотиком.
Сергей Бабкин в очередной раз подчеркнул, что решился признаться жене об изменах, потому что знал, что сможет измениться только таким образом. После откровения он рыдал в ванной комнате, а Снежана собирала вещи. Однако остыв, решила остаться в доме мужа, чтобы изменить себя и пространство вокруг.
"Почувствовала, что мне надо дать себе время, и это время должно быть здесь, в нашем общем доме. Мы жили в разных комнатах, и это было очень ценное для меня время, которое перевернуло мою жизнь вверх тормашками", – рассказала Снежана Бабкина.
Что известно об изменах Сергея Бабкина
- Три месяца назад Снежана Бабкина заявила, что за первые три года брака у Сергея было более 100 женщин. Музыкант рассказал жене об изменах после того, как ей приснился сон с куклами Барби, которые не давали ему прохода.
- Певец делился, что после его признания их супружеская жизнь поделилась на до и после.
- Сама же Снежана Бабкина простила Сергею лишь потому, что раньше пережила измены отца и первого мужа. Почти 10 лет назад она впервые в жизни не стала убегать от боли и прошла путь от обиды до принятия и прощения.
- Незадолго до 12 годовщины брака Сергей Бабкин посвятил жене песню "Она знает". Новый лирический трек стал его душевной исповедью.