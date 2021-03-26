Более недели назад жена Сергея Бабкина объявила, что муж изменял ей со ста женщинами. Она сумела простить ему, а он после публичной огласки написал новую песню-исповедь "Вона знає", которую посвятил любимой.

Премьера трека "она знает" состоялась в пятницу, 26 марта. Автором слов и музыки стал сам Сергей Бабкин, а к записи песни он привлек певиц веру Кекелию и Марту Адамчук, которые были участницами его команды на "Голосе страны 7".

К теме Снежана Бабкина ответила на критику в сети после признания об изменах Сергея

Сергей Бабкин выпустил песню "Вона знає"

На креативной обложке сингла Сергей Бабкин предстал в очень чувственном и энергетическом образе. Известная украинская дизайнер костюмов Леся Патока создала для него парик из проводов и джеков, который символизирует связь с Музой – Снежаной Бабкиной. Именно жене музыкант посвятил трогательный трек.

На личной странице в инстаграме Сергей Бабкин отметил, что новая песня "Вона знає" – это его душевная исповедь и история о магических отношениях, от которых перехватывает дыхание.

"Вона знає" – о женщине, которая рядом. "Вона знає" – о самых сокровенных мечтах и желаниях. "Вона знає" – о силе чувств, которые возникли и помогают идти бок о бок всю жизнь. "Вона знає" – о самом эффективном лекарстве от любой болезни – поддержке любимого человека. "Она" – женщина, вера, энергия, душа, миг, мечта, любовь, галактика",

– высказался о новом треке Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин – Вона знає: слушайте песню онлайн

Что известно об изменах Сергея Бабкина: