На днях жена Сергея Бабкина объявила, что за первые три года брака муж изменял ей более ста раз. Однако, как выяснилось, актрисе пришлось пережить неверность не только музыканта, но и отца и первого мужа.

Примерная супружеская пара Бабкиных шокировала публику признанием, что осталась вместе после измен Сергея с более ста женщинами. Снежана нашла в себе силы простить любимому, ведь осознала, что жизнь дала ей это испытание неспроста. Ранее она уже переживала измены близких, однако тогда убегала от боли.

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Снежана Бабкина об изменах отца и мужа

Избранница Сергея Бабкина рассказала, когда была маленькой, ее мама выгнала отца из семьи из-за измены, поэтому она росла без него. Уже в сознательном возрасте ее второй раз предали – первый муж завел курортный роман во время работы на музыкальном фестивале "Республика Казантип".

Мой папа ушел от нас, когда мне было 3 года. Или мама его ушла, потому что не смогла пережить измену! Мой первый муж уехал работать летом на Казантип, вернулся, и я все поняла – измена. Мой второй муж не стал исключением,

– поделилась Снежана Бабкина.

Снежана Бабкина с мамой / Фото Instagram / @teatr_sorvantsy

Как Снежана Бабкина пережила измены Сергея

Только после измен Сергея актриса занялась самоанализом и поняла, что, убегая от боли, она накапливается в еще большую боль, болезни, неудачи и разочарования. Тогда Снежана пришла к выводу, что все испытания были для того, чтобы она "развязала свой узел".

"Начался путь от полнейшей обиды и разочарования до полного принятия и прощения. Это был долгий путь, поскольку в тот момент у меня не было ни йоги, ни медитаций, ни книг, ни тренингов. Ничего! Ничего, кроме желания изменить жизнь", – рассказала блогер.

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Снежана Бабкина подчеркнула, что к переменам стремилась не только она, но и муж Сергей, поэтому не стала убегать от него. Они оба работали над собой и кардинально изменились. По словам женщины, у нее не осталось осадка после измен любимого.

Мы с Сергеем Бабкиным кардинально изменили свои жизни, свои взгляды, свои убеждения, свои привычки! Я с улыбкой вспоминаю этот трэш и испытываю такую гордость за нас,

– заверила актриса.