Сергей не стал исключением, – Снежана Бабкина рассказала об изменах отца и первого мужа
На днях жена Сергея Бабкина объявила, что за первые три года брака муж изменял ей более ста раз. Однако, как выяснилось, актрисе пришлось пережить неверность не только музыканта, но и отца и первого мужа.
Источник:инстаграм Снежаны Бабкиной
Примерная супружеская пара Бабкиных шокировала публику признанием, что осталась вместе после измен Сергея с более ста женщинами. Снежана нашла в себе силы простить любимому, ведь осознала, что жизнь дала ей это испытание неспроста. Ранее она уже переживала измены близких, однако тогда убегала от боли.
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Снежана Бабкина об изменах отца и мужа
Избранница Сергея Бабкина рассказала, когда была маленькой, ее мама выгнала отца из семьи из-за измены, поэтому она росла без него. Уже в сознательном возрасте ее второй раз предали – первый муж завел курортный роман во время работы на музыкальном фестивале "Республика Казантип".
Мой папа ушел от нас, когда мне было 3 года. Или мама его ушла, потому что не смогла пережить измену! Мой первый муж уехал работать летом на Казантип, вернулся, и я все поняла – измена. Мой второй муж не стал исключением,
– поделилась Снежана Бабкина.
Снежана Бабкина с мамой / Фото Instagram / @teatr_sorvantsy
Как Снежана Бабкина пережила измены Сергея
Только после измен Сергея актриса занялась самоанализом и поняла, что, убегая от боли, она накапливается в еще большую боль, болезни, неудачи и разочарования. Тогда Снежана пришла к выводу, что все испытания были для того, чтобы она "развязала свой узел".
"Начался путь от полнейшей обиды и разочарования до полного принятия и прощения. Это был долгий путь, поскольку в тот момент у меня не было ни йоги, ни медитаций, ни книг, ни тренингов. Ничего! Ничего, кроме желания изменить жизнь", – рассказала блогер.
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Снежана Бабкина подчеркнула, что к переменам стремилась не только она, но и муж Сергей, поэтому не стала убегать от него. Они оба работали над собой и кардинально изменились. По словам женщины, у нее не осталось осадка после измен любимого.
Мы с Сергеем Бабкиным кардинально изменили свои жизни, свои взгляды, свои убеждения, свои привычки! Я с улыбкой вспоминаю этот трэш и испытываю такую гордость за нас,
– заверила актриса.
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