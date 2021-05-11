Во вторник, 11 мая, со дня венчания Сергея Бабкина с любимой Снежаной прошло 13 лет. Жена певца обнародовала архивные фото с таинства и подчеркнула, что никто из родных не знал о церемонии.

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Знаменитость пояснила, что 11 мая 2008 года как она, так и Сергей были в браке с другими. От первого брака у актрисы родился сын Артур, а у музыканта – сын Илья, с которым он не общается.

Меня спрашивают, как вы обвенчались тайно? Как это тайно? А вот так. Это была самая настоящая тайна. Я была замужем, Сергей был женат. Знаете, как в фильме. И мы обвенчались,

– заявила Снежана Бабкина.

Добавим, в прошлом году Сергей Бабкин также показывал архивные фото венчания. По кадрам видно, церемония проходила в скромной церкви, которая расположена в том же помещении, что и магазин. Влюбленные закрепили союз перед Богом в присутствии лишь двух свидетелей.

Сергей Бабкин также не обошел вниманием знаковый для их пары праздник. На личной странице в инстаграме он опубликовал трогательное фото с женой и публично поблагодарил ее.

"Сегодня наш самый таинственный и важный день в году! 13 лет назад мы тайно обвенчались. 13 лет наши души едины! Мечтаем вместе! Творим вместе! Чувствуем вместе! Наполняем удивительный мир вместе! Верим вместе", – высказался музыкант.

Напомним, официальный брак Бабкины заключили лишь 27 марта 2009 года, почти через год после венчания. Недавно супруги отпраздновали 12 годовщину брака, растрогав публику романтическими признаниями друг другу. К слову, звездам удалось сохранить семью даже несмотря на многочисленные измены Сергея.