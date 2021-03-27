Одна из самых образцовых пар украинского шоу-бизнеса смогла пройти через измены и остаться вместе. Сергей и Снежана Бабкин празднуют уже 12 годовщину брака. Они поделились трогательными фото и посвятили друг другу романтические признания.

27 марта 2009 года музыкант Сергей Бабкин и актриса Снежана Бабкина официально стали мужем и женой. С тех пор, как влюбленные сказали друг другу "да", прошло 12 лет. По случаю никелевой свадьбы певец публично поздравил любимую, которая смогла сохранить чувство даже несмотря на его многочисленные измены.

Стоит знать Снежана Бабкина ответила на критику в сети после признания об изменах Сергея

Этот день символизирует обряд бракосочетания и получения заветных штампов в наших паспортах. С годовщиной нас,

– написал музыкант.

Сергей Бабкин подчеркнул, что они, как актеры, поженились в Международный день театра. Кроме трогательных признаний, он приготовил жене здоровый завтрак – овсяноблинчик с манго, и пригласил на праздничный кофе с десертом. Судя по инстаграм-сторис, этот праздник звезды проведут в семейном кругу – с дочерью Веселиной и сыновьями Артуром и Елисеем.

Снежана Бабкина в своем инстаграме также поздравила Сергея с 12 годовщиной брака. Она отметила, что муж завоевал ее как индеец, и назвала свою семью "брендом, особой нишей и уникальным направлением души, радости и любви".

"Бабкин – мой индеец! Увидел, сказал "ты моя" и взял меня в свой удивительный, мистический мир! Изменил все привычное, взял ответственность и создал новую идею, новые смыслы, новый бренд", – высказалась Снежана Бабкина.

Напомним, 11 мая 2008 года Сергей Бабкин обвенчался со Снежаной в скромной церкви в присутствии только двух свидетелей, а меньше чем через год заключил официальный брак. Музыкант едва не проспал собственную свадьбу, ведь в тот день вернулся с гастролей в Киеве и не выспался в поезде.