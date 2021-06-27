Три місяці тому Сергій і Сніжана Бабкіни зробили неочікуване одкровення, яке досі обговорює весь український шоу-бізнес. У новому інтерв'ю Катерині Осадчій співак пояснив, що зраджував дружину, бо звик так жити.

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До знайомства зі Сніжаною він не стримував себе ні в чому – ні в алкоголі, ні в жінках, тому не міг зупинитися й після одруження.

Потрібно знати мене і про те життя, яким я жив до зустрічі зі Сніжаною. Тоді був і алкоголізм, все було. Той демон, який в мені є, казав: "Почекай, який стоп?! Ні! Поїхали далі, ми ще гонимо,

– поділився Сергій Бабкін.

Він вперше зізнався, що зраджував Сніжану не з фанатками, знайомими чи подругами, а з повіями! За секс з ними Сергій Бабкін віддавав від 50 до 500 доларів за годину. Після кожного концерту музикант спочатку випивав, а тоді замовляв повію в номер. Пристрасть чоловіка до алкоголю та інших жінок Сніжана Бабкіна порівняла з наркотиком.

Сергій Бабкін вкотре наголосив, що наважився зізнатися дружині про зради, бо знав, що зможе змінитися лише в такий спосіб. Після одкровення він ридав у ванній кімнаті, а Сніжана збирала речі. Однак охолонувши, вирішила залишитися в будинку чоловіка, аби змінити себе й простір довкола.

"Відчула, що мені треба дати собі час, і цей час повинен бути тут, у нашому спільному будинку. Ми жили в різних кімнатах, і це був дуже цінний для мене час, який перевернув моє життя догори дригом", – розповіла Сніжана Бабкіна.

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