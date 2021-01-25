У Сергея Бабкина диагностировали редкую болезнь глаз. Певец готовится к сложной операции в Австрии. Жена музыканта Снежана рассказала, что зрение у мужа ухудшается чуть ли не каждый день.

Источник: инстаграм Снежаны Бабкиной

Пока певец готовится к операции в Австрии и не появляется в социальных сетях, его жена Снежана Бабкина рассказала, как чувствует себя муж и как будет продолжаться лечение.

Важно У Сергея Бабкина редкое заболевание глаз: ему нужна срочная операция в Австрии

Как чувствует себя больной Сергей Бабкин

Актриса призналась, что любимый быстро теряет зрение: всего за неделю зрение ухудшилось на 20 процентов. Если далеко Сергей Бабкин видит хорошо, то вблизи– плохо.

Однако отслойка сетчатки и воспаление задней стенки глаз, по словам Снежаны Бабкиной, происходит скрыто и почти неощутимо. Чтобы остановить этот ужасный процесс, музыканту нужна срочная операция, ведь он может внезапно ослепнуть.

Неделю назад было минус 50 процентов центрального зрения. На вчерашний момент – минус 70 процентов уже потеряно. Но самое коварное то, что это не ощущается... Просто в определенный момент тебе могут выключить свет,

– поделилась Снежана Бабкина

Операция Сергея Бабкина в Австрии

Снежана Бабкина рассказала, что с редкой болезнью глаз, которая случается раз на миллион, терять время крайне опасно. Однако из-за карантинных ограничений супругам пришлось отложить вылет на лечение в Австрию до 1 февраля. С 2 по 5 февраля в Вене будут проводить диагностику, а период реабилитации завершится лишь 10 февраля, как сообщил ранее Сергей Бабкин.

"Немцы никому не доверяют, будут делать свою (диагностику-ред. Showbiz 24). На 5 февраля уже назначена операция. Самое главное, чтобы к пятому не потерять то, что мы имеем", – подчеркнула Снежана Бабкина.

Добавим, что лечение Сергея Бабкина в Украине и странах СНГ невозможно из-за отсутствия нужного оборудования и соответствующего препарата.