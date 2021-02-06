Украинскому певцу Сергею Бабкину сделали сложную операцию на глазу, которая состоялась в одной из клиник Вены. Жена артиста Снежана получила множество сообщений о том, что процедура возможна и в Украине. Однако актриса объяснила, что медики отказались им помогать.

5 февраля популярному музыканту прооперировать глаз из-за редкого заболевания, которое случается раз на миллион. На лечение Сергею Бабкину пришлось полететь в Вену, где сейчас строгий карантинный режим. Он неоднократно подчеркивал, что необходимого оборудования и препарата в Украине нет. Однако множество пользователей утверждают, что подобную процедуру могли провести и украинские медики.

Важно Сергей Бабкин показал, как проходила операция, и поделился результатом: видео

Сразу же после операции Сергей Бабкин поделился видео, показав ход процедуры, и рассказал о результате. После обнародованных в сети кадров супруга певца, которая полетела в Вену вместе с ним, получила множество сообщений от подписчиц, которые, по словам актрисы, "знают все".

Пользователи заверили, что лечение заболевания возможно в клиниках Киева, Одессы и Харькова. Снежана Бабкина поспешила объяснить, почему они были вынуждены лечиться именно в Австрии.

Почему от Сергея Бабкина отказались врачи

Жена музыканта подчеркнула, что такая болезнь глаз случается раз на миллион, поэтому в странах СНГ операция невозможна. По словам женщины, результаты обследования они присылали украинским и российским медикам, однако они не стали браться за лечение Бабкина из-за сложности заболевания.

Мы присылали результаты во все города Украины, в Москву, в Питер. От Сергея отказались все. Очень сложный случай. Вы же не знаете нюансов. Это не просто отслоение сетчатки, это не просто контраст. Такая болезнь встречается раз на миллион, а то и реже,

– объяснила Снежана Бабкина.



Сергей Бабкин / Фото из инстаграм-сторис Снежаны Бабкиной

Что известно о болезни Сергея Бабкина

В январе у певца диагностировали редкое заболевание глаз, вызванное вирусом, который поразил и почки. За считанные недели Сергей Бабкин потерял 70 процентов центрального зрения, поэтому ему была необходима срочная операция. Как заявлял артист, лечение возможно только в Европе. Его согласились принять в одной из клиник Вены.

Из-за отслоения сетчатки Бабкину не смогли сделать операцию сразу на двух глазах, поэтому 5 февраля прооперировали более сложный глаз. Он показал видео с процедуры и заявил, что все прошло прекрасно, а врач доволен результатом. В Вену музыкант вернется 18-19 февраля, тогда ему прооперируют второй глаз.