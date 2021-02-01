Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин с женой Снежаной отправился на лечение в Австрию. 5 февраля его должны прооперировать.

Источник: инстаграм Снежаны Бабкиной

У известного музыканта диагностировали редкое заболевание глаз. Он уже потерял 70 процентов зрения и теперь необходима срочная операция. Для лечения мужчина выбрал Вену, поскольку там есть все необходимые препараты и оборудование.

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Сергей Бабкин летит на лечение

Жена артиста поделилась селфи, которое сделала в самолете. На фото Сергей и Снежана изображены в защитных масках. Хотя цель поездки совсем нерадостная, однако пара не теряет оптимизма и верит, что все будет хорошо. За считанные часы Бабкин начнет обследование в австрийской клинике, а уже через несколько дней ему сделают операцию.

Играет Моцарт на борту. Мы летим в Вену,

– написала в публикации Снежана.



Сергей Бабкин с женой в самолете / Фото из инстаграма Снежаны Бабкиной

Что известно о болезни Сергея Бабкина

Недавно музыкант заявил о том, что у него диагностировали редкое заболевание глаз, которое случается раз в миллион. Артист нуждается в срочном хирургическом вмешательстве.

В Вене Сергею сделают диагностику, а сама операция назначена на 5 февраля. Бабкин делился, что операция возможна только за рубежом, поскольку в Украине нет необходимого оборудования и препаратов.

После обследования врачи сообщили певцу, что у него есть воспаление задней стенки глаз, отслойка сетчатки, прохождения жидкости, а также он уже потерял 70 процентов зрения. Жена Бабкина отмечала, что до операции главное не потерять то зрение, которое сейчас есть у Сергея.

По причине болезни, то Снежана также рассказывала, что это вирус, который поразил почки и дал осложнения на глаза.