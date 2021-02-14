В начале февраля Сергея Бабкина прооперировали в Вене из-за редкого заболевания глаз. Артист выбрал клинику в Австрии, ведь надлежащего лечения в Украине и странах СНГ не нашел. Как известно, лечение в Европе не дешевое, поэтому первая процедура обошлась ему в 2 700 евро.

Сергей Бабкин неоднократно подчеркивал, что нужного ему медицинского оборудования и препарата в Украине нет, поэтому даже несмотря на суровые карантинные ограничения ему пришлось лететь в Вену, ведь время шло на дни. В одном из последних интервью изданию "КП в Украине" музыкант подчеркнул, что операция не стоила ему очень дорого, и он был приятно удивлен, когда услышал сумму.

К теме От Сергея отказались все: Снежана Бабкина объяснила, почему на самом деле певца оперировали в Вене

Теперь певец решился рассказать о стоимости лечения. Так, за первую операцию на более сложном глазу ему пришлось отдать 2 700 евро – 91 тысячу гривен.

Сама операция стоила мне 2 700 евро,

– поделился Сергей Бабкин.

Артист добавил, что доволен врачом Анзари из Вены, ведь он диагностировал, что причиной сложного отслоения сетчатки стал не вирус, который поразил почки и дал осложнения на глаза, а сильный удар в левый глаз. Тогда Сергей Бабкин вспомнил, что во время одного из выступлений эмоционально играл на гитаре и падал на спину, а на него свалился микрофон. Инцидент произошел 11 лет назад, однако врач убежден, что именно старая травма стала причиной редкого заболевания глаз.

"Я не думал, что это приведет к этому после 11 лет. Но он так сказал: "Это был удар. Я не считаю, что это не вирусы, какая-то инфекция. Это просто удар. Старая травма – отслоение сетчатки", – подчеркнул певец.

Интервью Сергея Бабкина смотрите онлайн: