Украинский музыкант, многодетный отец Сергей Бабкин на днях узнал, что у него редкое заболевание глаз, которое случается раз на миллион. Мужчина прошел полное обследование и оказалось, что это вирус, который поражает почки и дает осложнение на зрение.

Источник: инстаграм Снежаны Бабкиной

Сергей Бабкин готовится к операции в Австрии. Уже 1 февраля он летит в Вену, где пройдет еще одно обследование, после которого его прооперируют. Пока артист настраивается на эту поездку, его жена рассказала поклонникам, что же стало причиной резкого ухудшения зрения.

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Причина болезни Сергея Бабкина

Недавно музыкант поделился, что имеет редкую болезнь глаз. После длительного обследования врачи наконец смогли выявить причину этого заболевания.

Это вирус, который поразил почки и дал осложнение на глаза. Мы поехали к лучшему инфекционисту, сдали все анализы. Почки – это "тихий" орган, который до последнего молчит, терпит, но в любой момент может произойти всплеск, что и является осложнением,

– рассказала Снежана.

Снежана Бабкина о причине болезни мужа: смотрите видео онлайн

Что известно о болезни Сергея Бабкина

На днях музыкант заявил, что нуждается в серьезной операции, причиной которой стало редкое заболевание глаз. Зрение Сергея стремительно ухудшается, из-за чего необходимо хирургическое вмешательство.

Уже 1 февраля мужчина вместе со своей женой отправится в Австрию. В Вене ему проведут диагностику, а уже 5 февраля прооперируют. Бабкин отмечал, что операция возможна только за границей, поскольку в Украине нет необходимого оборудования и препаратов.

Врачи сообщили артисту, что у него воспаление задней стенки глаз, отслойка сетчатки, прохождение жидкости, а также он уже потерял 70 процентов зрения. Время идет на дни. Жена певца Снежана отмечала, что этот процесс происходит незаметно, поэтому болезнь очень коварна. Также она отмечала, что самое главное – не потерять до операции то зрение, которое сейчас есть у Сергея.