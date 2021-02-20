В пятницу, 19 февраля, музыканту Сергею Бабкину сделали вторую операцию на глазах. Лечение происходило в одной из клиник Вены. Вместе с женой Снежаной украинский музыкант уже возвращается домой. По дороге в аэропорт он показал, как выглядит после процедуры.

Судя по тому, что знаменитая пара уже летит домой, операция прошла без осложнений, а реабилитация под наблюдением австрийского врача не требуется. После лечения Сергей Бабкин выглядит бодрым и радостным.

Интересно Снежана Бабкина показала, как в Вене сдают тесты на коронавирус: видео

Как Сергей Бабкин выглядит после операции на глазах

В инстаграм-сторис артист опубликовал фото с женой, впервые показав себя после очередного хирургического вмешательства. С женой Снежаной Бабкиной он сфотографировался в лифте перед выселением из отеля. Похоже, операция прошла успешно, ведь музыкант позировал в хорошем настроении и с улыбкой.

Сергей Бабкин предстал в кадре в комфортном костюме темно-серого цвета, шерстяном пальто, ярких кроссовках и в массивных защитных очках, которые ему выдали еще после первой процедуры на сложном глазу. Жена певца для перелета выбрала зеленое худи и коричневое пальто.

"Домой", – лаконично прокомментировали кадр супруги.



Сергей Бабкин с женой после операции/ Фото с инстаграма певца