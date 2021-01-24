Популярный музыкант Сергей Бабкин шокировал публику признанием о редком заболевании глаз. Певец готовится к срочной операции в Австрии, которая запланирована уже на 5 февраля. Звезды украинского шоу-бизнеса публично поддержали коллегу.

Лишь в сентябре прошлого года Сергей Бабкин с женой Снежаной переболел коронавирусом, а уже в начале 2021 года на звездную семью ждало новое испытание. Музыкант заявил, что нуждается в немедленной операции из-за редкого заболевания глаз. О болезни он откровенно рассказал в инстаграме.

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Сергей Бабкин о заболеваниях глаз

Неделю назад у артиста диагностировали очень редкое заболевание глаз, которое случается раз в миллион. Его зрение стремительно ухудшается, поэтому певцу нужна неотложная операция.

Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70 процентов вашего центрального зрения уже нет, вы слепните, Сергей. Время идет на дни,

– услышал Сергей Бабкин от врача.

Из-за отсутствия нужного оборудования и соответствующего препарата лечение в Украине и странах СНГ невозможно. Главный врач офтальмологической клиники в Харькове Борис Медведев поспособствовал проведению операции в одной из больниц Австрии. Операция запланирована уже на 5 февраля.

"Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это в карантинное время капец как сложно! Теперь осталось только успешно добраться до Вены и пройти десятидневный карантин, ведь зрение не дает мне много времени", – поделился Сергей Бабкин. Он добавил, что до 10 февраля исчезает из соцсетей.

Реакция звезд на болезнь Сергея Бабкина

На признание Сергея Бабкина о редком заболевании глаз отреагировало немало представителей украинского шоу-бизнеса. Певцы, ведущие, продюсеры поддержали знаменитого коллегу и предложили свою помощь:

"Сережа, родной! Если нужна помощь, мы всегда готовы во всем помочь! Надеюсь, все пройдет прекрасно", – Владимир Дантес;

"Сережа, дорогой наш! Держись, пожалуйста", – Надя Дорофеева;

"Мы с тобой", – Владимир Завадюк;

"Все будет хорошо! И будет у тебя нюх, как у собаки, и взгляд, как у орла", – Анатолий Анатолич;

"Держим кулачки", – Вера Кекелия.



Реакция звезд на болезнь Сергея Бабкина / Скриншот из инстаграма

Реакция звезд на болезнь Сергея Бабкина / Скриншот из инстаграма