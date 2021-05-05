Сергей и Снежана Бабкина почти 2 года скрывали лицо сына. Они познакомились с маленьким Елисеем 18 июня 2019 года. Он стал третьим общим ребенком для звездной пары.

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Сергей Бабкин показал лицо сына

Сергей обнародовал трогательный кадр на личной странице в инстаграме. Публикация сразу разлетелась сетью, а поклонники исполнителя отмечают, что Елисей – его маленькая копия.

Елисей изображен на фото, сидя на шее у звездного папаши. Сергей и малыш на камеру показали языки и сделали смешные выражения лица. Судя по фотографии, им весело проводить время вместе.

"Лис", – написал под фото Бабкин.



Сергей Бабкин с сыном Елисеем / Фото из инстаграма Сергея Бабкина

Такое сообщение вызвало незаурядный интерес среди поклонников певца. В комментариях они засыпают знаменитого папашу и его сына комплиментами, а также отмечают, что Елисей очень похож на Сергея.

"Очень похож на папу!"

"На фото 2 лиса. Классные!"

"Чудо!"

"Копия папы!"

"Хорошие!"

Отметим, Сергей в браке со Снежаной Бабкиной воспитывает троих детей: сыновей Артура и Елисея и дочь Веселину. Также у артиста есть сын Илья от первого брака.