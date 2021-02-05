В пятницу, 5 февраля, Сергею Бабкину сделали сложную операцию на глазу. Жена артиста Снежана уже успела показать, как муж выглядит после процедуры. Теперь он сам вышел на связь и рассказал о ходе операции и результате.

Из-за сложного отслойка сетчатки Сергею Бабкину не смогли сделать операцию сразу на двух глазах, как планировалось ранее. Сначала ему прооперировали сложный глаз с помощью лазера. Звезда заявил, что все прошло замечательно.

Важно Сергею Бабкину сделали операцию на глаз: как выглядит артист

Сергей Бабкин об операции на глазу

Перед операцией артист был спокойным и уверенным. Сначала ему поставили катетер и ввели вещество, впоследствии врач Анзари проконсультировал его – рассказал, как будет происходить операция и как пациент будет чувствовать себя после нее. Сергей Бабкин признался, что все оказалось значительно проще, чем он представлял.

"Все очень просто. Я волновался, что операция, надо ложиться, над тобой какая-то штука будет подъезжать к глазу. Нет, я сяду, положу голову и все", – подчеркнул артист.

Всю подготовку к операции снимал на видео переводчик Сергея Бабкина. Сразу после процедуры знаменитость отметил, что врач Анзари, который и разработал специальный препарат для лечения, очень доволен результатом.

Операция прошла отлично! Даже лучше, чем рассчитывал сам врач Анзари,

– написал певец.

Теперь в течение двух дней он будет носить специальные защитные очки, которые выдали в клинике, и вернется в Вену уже 18-19 февраля, чтобы прооперировать второй глаз. Сергей Бабкин раз подчеркнул, что лечение его болезни глаз в Украине невозможно из-за отсутствия специального лазера. Певец надеется, что его проблема станет толчком в решение этого вопроса на государственном уровне.

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