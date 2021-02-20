Третий сын ведущего Григория Решетника Александр появился на свет в конце ноября прошлого года. Вскоре после этого родители тайно окрестили малыша в кругу родных. Жена шоумена Кристина впервые показала, как происходило крещение.

Несмотря на то, что как сам Григорий Решетник, так и его жена Кристина активно ведут личные блоги в социальных сетях и активно делятся семейными фото, крестины третьего сына Александра они решили скрыть от публики. Только сейчас блогерша рассказала о священном для их семьи дне.

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Фото с крещения младшего сына Григория Решетника

Таинство состоялось в Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве. Кто стал крестными родителями малыша до сих пор неизвестно, однако в важный день рядом с семьей были родители Кристины и Григория, которые приехали в столицу из Николаева и Ивано-Франковска.

Для крестин многодетная мама выбрала безупречный наряд – ярко-красную кофту, пудровую плиссированную юбку длины миди, обувь на шнуровке и атласный платок с принтом. На фото, которое избранница Григория Решетника опубликовала в сети, она позировала с новорожденным сыном на руках. Малыша завернули в белый махровый крестец.

"Священный день для нашей семьи", – лаконично написала Кристина Решетник.

Стоит добавить, что дату крещения Александра родители не разглашают. Однако внимательные фоловеры заметили, что именно в этом образе Кристина Решетник была на семейном праздновании в конце декабря прошлого года. Тогда она публиковала фото с итальянского ресторана в Киеве, позируя с сыновьями, звездным мужем и родителями.

Добавим, впервые о крещении младшего сына супругов в сети заговорили, когда жена Григория Решетника рассказала о новогодних утренниках сыновей и приезде родных.