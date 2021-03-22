Украинская реперша Alyona Alyona представила музыкальную новинку, записанную совместно с польским исполнителем Zabson. Новый трек называется Dym, а атмосфера клипа напоминает популярное в 2000-х шоу "Окна", где родственники выясняли между собой отношения на всю страну.

Новый трек артистов вошел в альбом GALAS, который рэп-исполнительница представит уже 9 апреля. Пластинка выйдет при поддержке лейбла Def Jam Recordings. Пресс-служба исполнительницы сообщила, что выпустить альбом Alyona Alyona планировала еще год назад, однако из-за COVID-19 планы несколько изменились. Альбом будет состоять из 15 треков, среди которых можно будет услышать коллаборации с Krut, MONATIK, а также музыкантами из Германии, Мексики и Америки.

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Новый клип Alyona Alyona

В новом видеоклипе режиссер показал истории дедушки-эльфа, который променял жизнь в вечно шумном городе на лес; свободной художницы, которая строит скульптуры из экскрементов; содержанки, которую состоятельный бизнесмен склоняет к диким сексуальным фантазиям. По мнению съемочной команды, это еще не самые безумные персонажи "Окон", которые могли увидеть зрители в популярном шоу "нулевых". Одну из главных ролей клипа – ведущего шоу – выполнил шоумен Анатолий Анатолич.

Быть молодым в наше время – постоянный стресс. Как выжить в таком мире? Трек родился во мне, выдавленной как лимон, в том месте, которое по сути должно заряжать и вдохновлять. Надо выпускать пар, но мозг горит и из него идет дым... Мне понравилась идея режиссера: вместить это в сюжет шоу, типичного и примитивного, и раскрыть ее через то, что происходит на экранах зрителей,

– рассказала Alyona Alyona.

Съемки клипа проходили в андеграундном ночном клубе, внутри которого есть студия для ток-шоу. А само заведение расположено в бомбоубежище, построенном еще во времена СССР.

Alyona Alyona и Zabson – Dym: смотреть видео онлайн

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