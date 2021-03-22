Alyona Alyona выпустила клип-пародию на шоу "Окна" с польским рэпером: видео
Украинская реперша Alyona Alyona представила музыкальную новинку, записанную совместно с польским исполнителем Zabson. Новый трек называется Dym, а атмосфера клипа напоминает популярное в 2000-х шоу "Окна", где родственники выясняли между собой отношения на всю страну.
Новый трек артистов вошел в альбом GALAS, который рэп-исполнительница представит уже 9 апреля. Пластинка выйдет при поддержке лейбла Def Jam Recordings. Пресс-служба исполнительницы сообщила, что выпустить альбом Alyona Alyona планировала еще год назад, однако из-за COVID-19 планы несколько изменились. Альбом будет состоять из 15 треков, среди которых можно будет услышать коллаборации с Krut, MONATIK, а также музыкантами из Германии, Мексики и Америки.
К слову "Ужас и гадость": экс-солистку YUKO раскритиковали за дебютный клип
Новый клип Alyona Alyona
В новом видеоклипе режиссер показал истории дедушки-эльфа, который променял жизнь в вечно шумном городе на лес; свободной художницы, которая строит скульптуры из экскрементов; содержанки, которую состоятельный бизнесмен склоняет к диким сексуальным фантазиям. По мнению съемочной команды, это еще не самые безумные персонажи "Окон", которые могли увидеть зрители в популярном шоу "нулевых". Одну из главных ролей клипа – ведущего шоу – выполнил шоумен Анатолий Анатолич.
Быть молодым в наше время – постоянный стресс. Как выжить в таком мире? Трек родился во мне, выдавленной как лимон, в том месте, которое по сути должно заряжать и вдохновлять. Надо выпускать пар, но мозг горит и из него идет дым... Мне понравилась идея режиссера: вместить это в сюжет шоу, типичного и примитивного, и раскрыть ее через то, что происходит на экранах зрителей,
– рассказала Alyona Alyona.
Съемки клипа проходили в андеграундном ночном клубе, внутри которого есть студия для ток-шоу. А само заведение расположено в бомбоубежище, построенном еще во времена СССР.
Alyona Alyona и Zabson – Dym: смотреть видео онлайн
Реакция поклонников
- Alyona Alyona как всегда на высоте высокой... Спасибо за кач, спасибо за качество.
- Ого, господин поляк подорвал! Мощный трек.
- Крутая коллаборация!
- Alyona Alyona дала прикурить Анатоличу, а Уля Станиславская все видела. Что это, если не лайк?
- Песня бомба. Alyona Alyona – крутая. Коллаба – бомба.
- Вот это я понимаю! Выходите на европейский рынок!
- Это бомба! Мощный рэп, невероятная энергия и бит. Alyona Alyona, спасибо за украинский продукт.
- Такая Alyona Alyona мне нравится, с агрессивным рэпом. Е-е-е, всем рэп!
Поделиться новостью