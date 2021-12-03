Реально страшно, – Остапчук в трауре из-за смерти директора Дома ученых

3 декабря во Львове умер директор Дома ученых Роман Славитич. Блогеры, которые отрывались на "голодной тусе" в Доме ученых, один за другим выражают соболезнования родным. В их числе и Владимир Остапчук.

Однако шоумен, как и звездные гости "голодной тусы" Залиско, видит во внезапной смерти Романа Славитича вину хейтеров, свалившихся как на него с блогерами, так и на дирекцию львовского Дома ученых. Он намекнул, что критики "забросали камнями" 75-летнего мужчину.

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Реально страшно. Соболезнование родным. Для остальных, давайте успокоимся и подумаем обо всем этом каждый наедине с собой, о легкости, с которой бросаем камни в других,

– упрекнул Владимир Остапчук.

Он сознательно закрыл комментарии под щемящим постом, чтобы избежать очередного нашествия хейтеров. Более того, в знак траура шоумен удалил все сторис в инстаграме.

Владимир Остапчук о смерти директора Дома ученых / Фото из инстаграма шоумена

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Стоит добавить, что 75-летний Роман Славитич потерял сознание в помещении городского совета перед встречей с Андреем Москаленко. Ему вызвали скорую, медики реанимировали час, но не спасли директора Дома ученых.

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Главное о "голодной блогерской тусе" в Доме ученых во Львове

27 ноября, в День памяти жертв Голодоморов, блогер-миллионник Александр Залиско собрал друзей на развратную вечеринку в честь своего 29-летия, а ведущим позвал Владимира Остапчука. После откровенных развлечений, которые все гости транслировали в инстаграм-сторис, на них свалился шквал хейта.

Критика полетела и в сторону дирекции Дома ученых, однако те заверили, что "сценарий не писали" – не знали о формате вечеринки. Так, их работу приостановили, а сами они отказались от проведения празднований в траурные дни.

После потери рекламных контрактов с известными брендами так называемые инфлюэнсеры оправдывались за праздник в День памяти, а инициатор тусовки Залиско признал свою тупость.

Полный текст публикации Владимира Остапчука:

Лента принесла ужасную новость, умер Роман Ильич Славитич – директор львовского Дома ученых. Реально страшно. Соболезнование родным.

Для остальных, давайте успокоимся и подумаем обо всем этом каждый наедине с собой, о легкости, с которой бросаем камни в других. Под этим постом я закрою комментарии, умеющие понимать – поймут.