2 выпуск 11 сезона "Холостяка" поразил откровенностью и решительностью главного героя. Одна из участниц – Юлия поделилась, что первая неделя была сложной. Также девушка призналась, что догадывалась о существовании 2 дома, поэтому это для нее не стало неожиданностью.

Украинские зрители с нетерпением ждали 2 выпуск "Холостяка", чтобы узнать развитие событий на проекте. Одна из девушек, которой удалось поразить Михаила и пройти в следующий этап, рассказала о закулисье первой недели.

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Юля о первой неделе на "Холостяке"

32-летняя Юля отметила, что эта неделя оказалась сложной и веселой одновременно: "Во-первых, состоялось знакомство с каждой девушкой в доме. Все очень разные, специфические. В общем, все, что сейчас происходит, будет настоящей школой для меня, ведь в повседневной жизни нельзя побывать в таких условиях. Посмотрим, как будут происходить события дальше, но пока горевать не приходится. В первую неделю встал вопрос о лицемерии. Впервые за неделю Михаил побывал в нашем доме и произошел первый конфликт между девушками. Что дальше?".

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Юлия призналась, что в жизни всегда удавалось сохранять здравый смысл и надеется, что так будет и на этом реалити-шоу.

Реакция Юлии на второй дом

Девушка поделилась, что еще сначала догадывалась о существовании второго дома. Отметим, Юлия живет в доме, который расположен в лесу.

Для меня не было неожиданностью то, что так есть на самом деле. Я хорошо помню всех девушек на первой вечеринке. В общем, жду следующей недели с надеждой поближе познакомиться с Михаилом,

– написала в публикации участница "Холостяка".