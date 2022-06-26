В июне Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой приезжали в Харьков. Там они пообщались с защитниками, среди которых были артисты из группы "Антитела".
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Тарас Тополя встретился с Зеленским
О встрече с президентом лидер "Антител" рассказал в интервью Славе Демину. Когда Зеленский был в Харькове, у Тараса и его собратьев как раз закончилось боевое дежурство, поэтому удалось немного поговорить.
В последний раз мы с ним общались около двух недель назад. Они приезжали с Ромой Машовцем (заместитель руководителя Офиса президента – 24 канал), Андреем Борисовичем (Ермак – руководитель ОП – 24 канал) в Харьков. Там у них было несколько задач и мы пообщались,
– рассказал Тополя.
Фронтмен "Антител" отметил, что с президентом "обсуждали разные детали и нюансы", однако о чем именно был разговор – не рассекретил. Тарас признался, что во время диалога пытался дать Зеленскому бодрость, улучшить настроение.
Мы были довольно уставшие. Но пытались зарядить, дать силы и уверенности в том, что все будет нормально.
– сказал Тарас.
Интервью Тараса Тополи: смотрите видео онлайн
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