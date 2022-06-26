Знаменитости вместе с другими украинцами взяли в руки оружие, чтобы выгонять оккупантов. Лидер группы "Антитела" в течение четырех месяцев регулярно находится на боевых дежурствах, однако говорить о том, приходилось ли ему убивать россиян, не хочет.

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Тарас Тополя о пребывании на передовой

Между боевыми дежурствами артист дал новое интервью, где поделился ощущениями о пребывании на передовой. Насчет того, приходилось ли Тарасу убивать русских военных, он ответил в общем.

Философия группы "Антитела" на этой войне – мы здесь работаем как парамедики и наша главная задача – это спасать жизнь. Но отвечу немного обще, мы имеем оружие, мы можем, умеем им пользоваться и пользуемся при необходимости,

– сказал Тополя.

Музыкант не скрывает, что за четыре месяца войны было несколько случаев, когда приходилось пользоваться оружием.

Боится ли Тополя попасть в плен

Многие наши военные сейчас находятся в плену у россиян. Тарас рассказал, что и из его подразделения есть мужчины, попавшие в плен. Он не раз думал о том, что и с ним может такое случиться. Тополя не скрывает, что думал, сможет ли убить себя в такой ситуации, однако ответа не нашел.

Молю Бога, чтобы этого не произошло ни со мной, ни с моими друзьями, музыкантами группы "Антитела", с теми, кто для меня важен. Но, к сожалению, в нашем подразделении есть люди, которые сейчас находятся в плену. Не буду вдаваться в детали, пожалуй, это ужасно,

– поделился артист.

Интервью Тараса Тополи: смотрите видео онлайн

21 июня Тарас отмечал день рожденья. На тот день пришлось его боевое дежурство. Тогда погиб его собрат. Тарасу пришлось разблокировать телефон убитого украинского воина его отпечатками. Удалось на третьем пальце.