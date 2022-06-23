21 июня фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя праздновал день рождения, который проводил на фронте. Но теперь он признался, что в этот день погиб один из украинских воинов.

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Тарас Тополя об ужасном дне рождения

Исполнитель рассказал, что разблокировал телефон погибшего его пальцами. Он никогда не думал, что когда-нибудь ему придется делать такое.

Не Киев. Утро – сто восемнадцатое. Настроение – вымри, сгинь нечисть! Месяц – иногда не верится, что это все на самом деле. Вчера, на свой день рождения, был вынужден разблокировать телефон убитого украинского воина его отпечатками. Удалось на третьем пальце,

– признался Тарас Тополя.

"Никогда не думал что когда-нибудь придется такое делать, даже в страшном сне… Жили мы, мечтали мы, достигали мы, пока не приползла мерзость на нашу землю. Но вариантов у нас нет, только победа! Работаем. Слава ВСУ! Слава Украине", – добавил музыкант.

Заметим, Сергей Притула в свой день рождения объявил о сборе средств на "Байрактары" для ВСУ. За первый день украинцы собрали почти половину суммы – 202 миллиона гривен. Это средства на первую "птичку" для украинских военных.

Напомним, Тарас Тополь также рассказывал, что за ночь до его дня рождения все было спокойно. Но его настроение все равно было странным, а чувства смешанные.

"Впервые встречаем День рождения на передовой под шкварки раций (как хорошо, что они есть). По позициям работает российский танк, минометы. К счастью, за ночь ни одного раненого и убитого. Однако, атмосферка еще та".

Тогда же "день рождения" праздновала сама группа "Антитіла": "Сегодня, как никогда, перед нами стоит много вызовов. Несмотря на сложности и разные жизненные ситуации, мы остаемся честными перед собой и перед нашими поклонниками. Наша музыка о людях и для людей и будет такой всегда. Спасибо всем друзьям, коллегам, поклонникам, которые годами с нами".