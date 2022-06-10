Еще до начала полномасштабной войны, в предчувствии наступления России музыканты "Антител" записались в киевскую территориальную оборону. Они одними из первых участвовали в военных действиях в Киевской области, а затем поехали на службу в Харьковскую область. Там они стоят на позициях с определенными ротами и несут боевое медицинское дежурство на нулевой линии фронта.

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За это время у группы было много интервью со СМИ и даже несколько концертных включений для благотворительных мероприятий. Однако выезжать за границу Тополя не может и не хочет, но имеет на это право – он отец трех детей. Пока его жена с детьми находятся у родителей в США.

ТРО – это не игрушки, когда бегают красивые парни в форме. Да, бегают, красивые, в форме, отважные, уже пристрелянные, битые. Но прежде это работа, которую ты должен делать. И не важно, кто ты – звезда, не звезда. Здесь такие люди разные собраны. И бизнесмены, и миллионеры, и владельцы заводов. И все как один делают свою работу,

– рассказал Тополя.

"После начала войны был "парад вступления" звезд в ТРО. Все почему-то думают (и я в принципе понимаю, почему), что это какая-то показуха. Ты поступил, сделал пару селфи, а дальше у тебя спецзадания. Ты где-то "чилишь" в Европе, ездишь с благотворительными концертами... И люди воспринимают, что это попало... Я хочу акцентировать, что если человек принял решение вступить в ряды территориальной обороны – это сухопутные войска, вооруженные силы. Это люди, которые приносят присягу, принимают на себя определенные функции. Группа "Антитела" – это такие же солдаты, как и другие люди в нашем подразделении", – пояснил Тарас Тополя.



Тарас Тополя на службе с пушистиком / Фото из инстаграмма исполнителя

"А кто работу будет делать?"

Он говорит, что у звезд нет и не должно быть привилегий во время военной службы. Если артист решил защищать страну, он должен это делать, как и все остальные.

"Если ты скажешь: "Чуваки, я полечу в Америку, мне надо", то получишь вопрос: "А мне у Жашков не надо?" Или в Стрый, или в Славское, или в Житомир? Надо. А кто будет работу делать вместо Тополи? Кто-то другой, с двойной нагрузкой. Или никто. Поэтому все эти истории – вылететь за границу, увидеться и вернуться – это все не так просто", – говорит Тополя.

По его словам, если бы его семья была где-то на западе страны, то может на 2 – 3 дня ему удалось бы выскочить, чтобы увидеться, но "выезд за границу для него невыполнимая вещь".

Я эти мысли даже не беру в голову, чтобы не впадать в депрессию. Я просто понимаю, что надо быстрее сделать свое дело, и если наше подразделение уже выведут на ротацию обратно в Киев и заведут на наше место другое подразделение, которое в это время готовится на полигоне, тогда, возможно, я попробую не только вылететь к жене. Возможно, тогда группа "Антитела" сделает какие-то выступления, на которые нас приглашают постоянно,

– добавил Тарас Тополя.