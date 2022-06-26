У червня Президент України Володимир Зеленський разом з командою приїжджали до Харкова. Там вони поспілкувалися з захисниками, серед яких були артисти з гурту "Антитіла".

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Тарас Тополя зустрівся з Зеленським

Про зустріч з президентом лідер "Антитіл" розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Коли Зеленський був у Харкові, в Тараса та його побратимів якраз закінчилося бойове чергування, тому вдалося трішки поговорити.

Востаннє ми з ним спілкувалися близько двох тижнів тому. Вони приїжджали з Ромою Машовцем (заступник керівника Офісу президента, – 24 канал), Андрієм Борисовичем (Єрмак – керівник ОП, – 24 канал) у Харків. Там вони мали декілька завдань і ми поспілкувалися,

– розповів Тополя.

Фронтмен "Антитіл" зазначив, що з президентом "обговорювали різні деталі й нюанси", однак про що саме була розмова – не розсекретив. Тарас зізнався, що під час діалогу намагався дати Зеленському бадьорості, покращити настрій.

Ми були досить втомлені. Але намагались зарядити, дати сили та впевненості у тому, що все буде нормально,

– сказав Тарас.

Інтерв'ю Тараса Тополі: дивіться відео онлайн

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