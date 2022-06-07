Россия уже более трех месяцев ведет жестокую войну против Украины. В защиту нашего государства встают и знаменитости. Артисты сменили музыкальные инструменты на оружие, чтобы выгнать оккупантов из украинских земель.
Вас может заинтересовать Он должен быть там, – Alyosha со слезами на глазах рассказала о любимом, который в терробороне
Как Тарас Тополя едва не погиб
Каждый, кто сейчас защищает Украину, находится в опасности. Неважен социальный статус, пол, возраст и т.д. Однажды от российской ракеты чуть не погиб Тарас Тополя и его собратья. Их спасло банальное опоздание: "Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В результате мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже. И в течение этих минут на новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала".
Взрыв взял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 минутах от нашей новой локации, которую бы просто разнесло на кусочки при попадании,
– поделился Тарас.
Напомним, музыканты группы "Антитела" служат в подразделении территориальной обороны, которое оказывает медицинскую помощь раненым. Сначала они были в Киевской области, а после освобождения территории отправились на Харьковщину.
Звезды в терробороне и ВСУ: последние новости
- Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк служил в территориальной обороне Киева, а сейчас находится в Луганской области. Однако на фронте артист не сражается, а развозит лекарства и доставляет медиков.
- Главный герой 10-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Максим Михайлюк опубликовал фото в военной форме и с оружием в руках. Мужчина служит в десантно-штурмовых войсках Украины.
- Лидер группы O.Torvald Женя Галич недавно отправился в армию в ВСУ. Неизвестно, где он находится, но признался, что очень хочет сходить в душ, но его нет.