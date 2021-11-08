Жаркие поцелуи на прощание: Дженнифер Лопес и Бена Аффлека увидели возле аэропорта

Голливудская парочка Джей Ло и Бена Аффлека не перестает поражать своими проявлениями чувств на публику. Из-за напряженного графика у обоих они часто расстаются, поэтому одно из таких прощаний успели подловить папарацци. Артистка должна была улетать из Лос-Анджелеса в Майами, поэтому возлюбленный пришел ее провести.

Прощание пары было очень романтичным – как в кино. Женщина была одета в шубу из искусственного меха, а Бен – в классическое черное пальто. Звезда была без макияжа, поэтому влюбленные, вероятно, приехали вместе только что из дома.

Смотрите также Дженнифер Лопес и Бен Аффлек осуществили светский выход: роскошные образы звезд

Фото влюбленных можете посмотреть здесь

Они крепко обнимали друг друга и так целовались, словно виделись в последний раз. Бен Аффлек все никак не хотел отпускать женщину на самолет. В СМИ сообщают, что "город ангелов" Дженнифер оставила лишь на несколько дней. После небольшой поездки она должна вернуться в Калифорнию, чтобы снова воссоединиться с Беном.

Что известно о романе Лопес и Аффлека