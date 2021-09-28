Принцесса Евгения поделилась, как познакомила сына с покойным дедушкой Филиппом

Внучка Елизаветы II была очень близкой со своим дедушкой – принцем Филиппом. Они часто проводили время вместе и своего первенца она назвала в честь него – Август Филипп. В документальном фильме о муже Евгения рассказала, что успела познакомить сына с его прадедушкой за 2 месяца до смерти мужа.

Известно, что 22 сентября на канале BBC One состоялась премьера документального фильма о жизни принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Фильм имеет название Prince Philip: The Royal Family Remembers, где члены королевской семьи вспоминали о лучших моментах жизни с принцем.

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Своими воспоминаниями поделилась принцесса Евгения. Она призналась, что дедушке было приятно узнать, что ее сын будет носить его имя.

Мы назвали Августа, Филиппом Августом, потому что дедушка был таким великим, вдохновляющим персонажем в моей жизни... Я привела маленького Августа, чтобы познакомить с дедушкой. Я сказала ему, что мы назвали его в его честь. Это был такой прекрасный момент. Мы были очень счастливы, и нам повезло сделать это,

– вспомнила растроганная Евгения.

Принцесса Евгения с сыном Августом Филиппом и мужем / Фото из инстаграма принцессы

Также женщина рассказала, как принц Филипп подарил ей на свадьбу (в 2018 году) собственноручно нарисованную картину, где был изображен букет цветов. Принц Филипп всегда любил рисовать, поэтому такой подарок до сих пор для нее является очень ценным.

"Это было так хорошо, теперь она размещена в моем доме в Лондоне, и я так горжусь этим, понимаете?", – поделилась Евгения.

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