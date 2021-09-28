Відомо, що 22 вересня на каналі BBC One відбулась прем'єра документального фільму про життя принца Філіпа, герцога Единбурзького. Фільм має назву Prince Philip: The Royal Family Remembers, де члени королівської родини згадували про найкращі моменти життя з принцом.

Цікаво Принц Чарльз розповів, про що востаннє розмовляв з покійним принцом Філіпом

Своїми спогадами поділилась принцеса Євгенія. Вона зізналась, що дідусеві було приємно дізнатись, що її син матиме його ім'я.

Ми назвали Августа, Августом Філіпом, тому що дідусь був таким великим, що надихає персонажем в моєму житті… Я привела маленького Августа, щоб познайомити з дідусем. Я сказала йому, що ми назвали його на його честь. Це був такий прекрасний момент. Ми були дуже щасливі, і нам пощастило зробити це,

– згадала зворушена Євгенія.



Принцеса Євгенія із сином Августом Філіпом та чоловіком / Фото з інстаграму принцеси

Також жінка розповіла, як принц Філіп подарував їй на весілля (у 2018 році) власноруч намальовану картину, де був зображений букет квітів. Принц Філіп завжди любив малювати, тому такий подарунок до сьогодні для неї є дуже цінним.

"Це було так добре, тепер вона розміщена у моєму будинку в Лондоні, і я так пишаюся цим, розумієте?", – поділилась Євгенія.

Що відомо про смерть принца Філіпа